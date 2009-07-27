به گزارش خبرگزاری مهر، در کتاب "دو نظریه تروریسم و فداکاری در تاریخ معاصر ایران" به مقوله خشونت و فداکاری از زوایای مثبت و منفی آنها در تاریخ معاصر ایران به ویژه دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرداخته شده است.

چگونگی حرکت جامعه به سوی جدی‌تر یا خشن‌تر شدن رفتار سیاسی و شرایط ایجاد کننده رفتار خشونت‌آمیز نیروهای سیاسی و مردمی که گاه بار ارزشی مثبت مانند مفهوم فداکاری و مقاومت پیدا می‌کند در این کتاب بررسی شده است.

در کتاب "دو نظریه تروریسم و فداکاری در تاریخ معاصر ایران" نسبت نیروهای اجتماعی با حاکمیت به چهار گروه حامیان، بیطرفان، ناراضیان و مخالفان تقسیم شده که در این تقسیم بندی گروه حامیان به سه دسته عادی، فعال و فداکار قابل تقسیم‌اند. حامیان فداکار به معتقد، متقاعد، متوقع و مجبور تقسیم می‌شوند و فداکار معتقد که براساس میل باطنی و ارزشهای موجود اقدام کرده در راس قرار می‌گیرد.

همچنین در کتاب "پیامدهای حمله احتمالی آمریکا به ایران" که سال 1385 تالیف شده، بدون توجه خاص به سیاست خارجی موجود بین ایران و آمریکا، ضرورتهای تاریخی که بر اساس آنها این حمله می‌تواند صورت بگیرد یا نه بررسی شده‌اند.