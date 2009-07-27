سعید ذهنی در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما در ابتدا به مرکز هنرهای نمایشی پیشنهاد چهارگروه یا درجه‌بندی را کردیم که فاصله بین‌ گروه‌ها به طور نسبی زیاد بود یعنی به لحاظ سابقه بین هر گروه پنج سال سابقه کاری فاصله بود. وقتی قرار شد که همه انجمن‌های خانه تئاتر به لحاظ درجه‌بندی یکسان باشند ما هم پذیرای شش گروه شدیم و از جهاتی این امر بهتر شد زیرا فاصله سابقه کاری مد نظر در هر گروه کمتر شده است و این امر باعث ایجاد انگیزه‌ بیشتر در هنرمندان هر یک از این گروه‌ها برای رشد و قرار گرفتن در گروه بالاتر می‌شود.

رئیس انجمن موسیقی خانه تئاتر درباره دستمزدهای تعیین شده در آیین‌نامه حقوق تولید کنندگان تئاتر خاطرنشان کرد: چند سال قبل برای اولین بار تعرفه‌ای برای موسیقی تئاتر در نظر گرفته شد که بدون مشورت و غیر اصولی بود و طبق آن 700 هزار تومان برای ساخت موسیقی درجه یک به آهنگساز تعلق می‌گرفت. این در حالی بود که هزینه ضبط موسیقی در استودیو هزینه‌ای بالغ بر 900 هزار تومان داشت. بعد از شکل گیری انجمن موسیقی که سه سال از عمر آن می‌گذرد اعضای انجمن را به سه گروه و تخصص آهنگساز، خواننده و نوازنده تقسیم کردیم. مرحله بعد بیمه شدن اعضا و سپس جمع‌ آوری آرشیو موسیقی تئاتر بود.

وی افزود: دغدغه اصلی ما این بود که به عنوان صنف از تعرفه صنفی هنرمندان عرصه موسیقی دفاع کنیم که خوشبختانه با همکاری خانه تئاتر و مرکزهنرهای نمایشی این امر میسر شد و تمام انجمن‌های خانه تئاتر دارای کف دستمزد یا همان قرارداد تیپ شدند. در تئاتر میانگین موسیقی تولیدی برای یک اثر نمایشی 10 دقیقه است. البته آثار نمایشی مناسبتی موسیقی تولیدی بیشتری دارند ولی در سطح حرفه‌ای میانگین 10 دقیقه محاسبه می‌شود و بحث کف دستمزدها را بر اساس سطح حرفه‌ای موسیقی تئاتر محاسبه کردیم.

ذهنی با اشاره به اینکه گروه اول موسیقی برای تولید موسیقی 10 دقیقه‌ای برای هر نمایش مبلغی معادل 240 هزار تومان به ازای هر دقیقه دریافت می‌کنند، توضیح داد: گروه اول شامل هنرمندانی می‌شوند که 20 سال سابقه کاری و 16 اثر حرفه‌ای دارند اگر موسیقی تولید شده بین یک تا 10 دقیقه باشد مبلغ دریافتی معادل مبلغ تعیین شده برای کل 10 دقیقه خواهد بود. البته این تناسب در گروه‌های بعدی بنا به کف دستمزدهای تعیین شده وجود خواهد داشت.

این هنرمند عرصه موسیقی تئاتر ادامه داد: برای اینکه حق هنرمندانی که برای کارهای مناسبتی یا نمایش‌های تلفیقی، آثاری بیش از 10 یا 20 دقیقه تولید می‌کنند هم رعایت شود کف دستمزدی تعیین کردیم. همچنین هنرمندی که در عرصه موسیقی فعالیت می‌کند ولی سابقه کار در عرصه تئاتر نداشته برای اولین تجربه کاری خود در تئاتر یک دوم کف دستمزد گروه شش را دریافت خواهد کرد.

وی با اشاره به وجود گروه ارشد در موسیقی نظیر سایرانجمن‌های خانه تئاتر تأکید کرد: هنرمندانی که بیش از 20 سال سابقه کار و بیش از 25 اثر حرفه‌ای را دارند در این گروه قرار می‌گیرند. در شکل کلی برآوردهای تعیین شده در قرارداد تیپ نشان دهنده رشد کف دستمزد هنرمندان موسیقی نسبت به سایر انجمن‌های خانه تئاتر است زیرا تا پیش از این هنرمندان موسیقی نسبت به جایگاه و فعالیت خود دستمزد کمتری دریافت می‌کردند. کف دستمزدهای تعیین شده حاکی از رشد 5/4 درصدی دستمزد هنرمندان موسیقی تئاتر است.