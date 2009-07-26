231 هزار و 533 تن انواع کالای غیر نفتی از گمرکات گیلان صادر شد

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این میزان کالا به ارزش 105 میلیون و 723 هزار و 224 دلار در سه ماهه اول سال جاری به خارج از کشور صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 68 درصد و از لحاظ ارزشی 32 درصد رشد نشان می دهد.

وی عنوان کرد: این کالاها شامل انواع خشکبار، صنایع غذایی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی و ملامین، مواد معدنی، شیشه و آینه و محصولات صنعتی می شود که به کشورهای آذربایجان، روسیه، امارات، عراق و سایر کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

رئیس بازرگانی گیلان ادامه داد: در این مدت پنج هزار و 870 تن کالا به ارزش هفت میلیون و 943 هزار و 567 دلار به صورت تجارت چمدانی صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 56 درصد و از لحاظ ارزشی 78 درصد رشد داشته است.

وی خاطر نشان کرد: در این مدت افزون بر 239 هزار و 456 تن کالا به ارزش 516 میلیون و 50 هزار و 293 دلار بوده که از طریق گمرکات استان به شکل ترانزیت خارجی از کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، امارات و عراق ترانزیت شده است.

امینی یادآورشد: درآمد عمومی حاصل از ترخیص گمرکات استان در سه ماهه نخست امسال 622 میلیارد و 962 میلیون و 147 هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش داشته است.