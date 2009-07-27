به گزارش خبرنگار مهر، مهلت دریافت آثار نخستین جشنواره رسانه‌ای کتاب سوره مهر که پیش از این 31 تیرماه تعیین شده بود تا 17 مرداد تمدید شد.

نخستین جشنواره رسانه‌ای کتاب سوره مهر با هدف انتخاب بهترین آثار خبری منتشر شده درباره آثار این انتشارات برگزار می‌شود.



بر این اساس تمام آثاری که از ابتدای سال ٨٦ تا پایان خرداد ٨٨ درباره یکی از کتابها، نشریات و یا فعالیتهای انتشارات سوره مهر در یکی روزنامه‌ها، سایتهای خبری و یا خبرگزاریها منتشر شده است در این جشنواره پذیرفته و داوری خواهد شد.



آثار ارسالی به جشنواره رسانه ای کتاب سوره مهر در پنج گروه خبر، مصاحبه، گزارش، نقد و یادداشت (مقاله) مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در هر گروه سه نفر برگزیده معرفی خواهد شد.



همچنین قرار است سه رسانه‌ای که در این مدت زمان بیشترین انعکاس خبری از آثار و فعالیتهای سوره مهر داشته‌اند در جشنواره مذکور مورد تقدیر قرار بگیرند.



افراد متقاضی می‌توانند آثار خود را همراه با مدارک لازم به آدرس تهران، خیابان حافظ، خیابان رشت، کوچه جمشید جم، پلاک ٣، طبقه اول، روابط عمومی انتشارات سوره مهر ارسال کنند.