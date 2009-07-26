  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۴

سرانه مصرف گوشت در خراسان شمالی 13.5 کیلوگرم

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی گفت: سرانه مصرف گوشت قرمز در استان خراسان شمالی برای هر شهروند 13.5کیلوگرم است.

علیرضا توسلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: براساس این سرانه سالانه مصرف گوشت قرمز جمعیت 811 هزار نفری استان خراسان شمالی بالغ بر 11 هزار تن است.

وی اضافه کرد: استان خراسان شمالی با دارا بودن سه میلیون و 400 هزار راس واحد دامی سالانه 22 هزار و 500 تن گوشت قرمز تولید می کند.

توسلی نیا افزود: 11 هزار و 500 تن از گوشت قرمز تولیدی در استان خراسان شمالی که بیش از 50 درصد تولید را در بر می گیرد به خارج از استان صادر می شود.

به گفته وی استان خراسان شمالی دارای 120 هزار راس گاو و گوساله، دو میلیون و 200 هزار راس گوسفند و بره و 488 هزار راس بز و بزغاله است.

کد خبر 918348

