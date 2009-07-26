شهرام ناظری در کرمان می خواند

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهرام ناظری در نیمه دوم امسال به اجرای دو برنامه هنری در کرمان می پردازد.

وی به اجرای کنسرت ناظری در کرمان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: از آنجا که اجرای شب نخست این کنسرت در کرمان برگزار نشد گلایه هایی از سوی مردم و رسانه های استان صورت گرفت که امید است با اجرای مطلوب برنامه امسال کاستی های سال گذشته جبران شود.

رئیس حوزه هنری کرمان درباره اخبار شنیده شده در زمینه برگزاری کنسرت محمدرضا شجریان و علیرضا افتخاری در کرمان بیان کرد: از سوی حوزه هنری هیچگونه برنامه ای برای اجرای کنسرت این دو هنرمند در کرمان انجام نشده است.

سالاری از برگزاری دومین کنسرت ارکستر ملی کرمان خبر داد و گفت: این کنسرت در روزهای 19، 20 و 21 مردادماه جاری با رهبری و آهنگسازی کیوان ساکت در کرمان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: ارکستر ملی کرمان علاوه بر قطعات سال گذشته سه قطعه جدید دیگر را در کنسرت امسال اجرا می کند.

سالاری به همکاری چهار گروه موسیقی پاسارگاد، مشتاق، تنبور نوازان و سازهای کوبه ای سماع با حوزه هنری استان کرمان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال جاری تمامی این گروه ها در کرمان به اجرای برنامه هنری می پردازند.

رئیس حوزه هنری کرمان درباره تولیدات موسیقی این نهاد در سال جاری گفت: آلبوم کویرانه های چهار و پنج و یک آلبوم موسیقی به یاد ایرج بسطامی در کرمان تولید می شود.

وی اضافه کرد: در تقویم اجرایی امسال حوزه هنری طرح یک جشنواره موسیقی ارائه شده است که این طرح نو در صورتی که اعتبار مورد نیاز تامین شود به مرحله اجرا در می آید.