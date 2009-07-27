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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

در چهارمحال و بختیاری؛

جذب اعتبار نیم درصدی شهرداری مشکل اساسی کتابخانه های عمومی

جذب اعتبار نیم درصدی شهرداری مشکل اساسی کتابخانه های عمومی

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس انجمن کتابخانه های عمومی چهار محال و بختیاری گفت: عمده مشکل کتابخانه های عمومی استان جذب اعتبار نیم درصدی شهرداری است.

ابوالحسن همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه نهاد کتابخانه ها یک نهاد غیر دولتی و از حمایت دولتی نیز برخوردار نیست، اظهار داشت: عمده در آمده این نهاد از نیم درصد شهرداری است که در حال و حاضر این نهاد با مشکلاتی در جذب این اعتبار دارد. 

وی با اشاره به اینکه انجمنهای سطح استان از ابتدای سال 86 فعالیت خود را آغاز کرده اند، بیان داشت: در حال حاضر کل استان داری انجمنهای ادبی، هنری، فرهنگی و... است.

همتیان افزود: شهرکرد دارای بیشترین کتابخانه در سطح استان است و شهرستان کوهرنگ تنها با دو باب کتابخانه مشارکتی و عمومی کمترین کتابخانه را در سطح استان داراست.

وی تصریح کرد: در سه ماه اول سال جاری حدود 22جلسه انجمن تشکیل شده است وبیشترین زمینه فعالیت انجمنها در زمینه بررسی مسائل کتابخانه ها، ارئه راهکار مفید جهت پیشبرد اهداف کتاب و کتابخوانی، جذب مراجعین و جذب خیرین در سرمایه گذاری کتابخانه هاست.

 27 انجمن هم اکنون در سطح استان فعال است.  

کد مطلب 918357

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