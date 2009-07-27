جذب اعتبار نیم درصدی شهرداری مشکل اساسی کتابخانه های عمومی

ابوالحسن همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه نهاد کتابخانه ها یک نهاد غیر دولتی و از حمایت دولتی نیز برخوردار نیست، اظهار داشت: عمده در آمده این نهاد از نیم درصد شهرداری است که در حال و حاضر این نهاد با مشکلاتی در جذب این اعتبار دارد.



وی با اشاره به اینکه انجمنهای سطح استان از ابتدای سال 86 فعالیت خود را آغاز کرده اند، بیان داشت: در حال حاضر کل استان داری انجمنهای ادبی، هنری، فرهنگی و... است.

همتیان افزود: شهرکرد دارای بیشترین کتابخانه در سطح استان است و شهرستان کوهرنگ تنها با دو باب کتابخانه مشارکتی و عمومی کمترین کتابخانه را در سطح استان داراست.



وی تصریح کرد: در سه ماه اول سال جاری حدود 22جلسه انجمن تشکیل شده است وبیشترین زمینه فعالیت انجمنها در زمینه بررسی مسائل کتابخانه ها، ارئه راهکار مفید جهت پیشبرد اهداف کتاب و کتابخوانی، جذب مراجعین و جذب خیرین در سرمایه گذاری کتابخانه هاست.

27 انجمن هم اکنون در سطح استان فعال است.