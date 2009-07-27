تغییر مرز آبی زاینده رود فاجعه ای تاریخ ساز خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام محمدتقی رهبر در جلسه شورای اداری اصفهان افزود: در خصوص مرز آبی زاینده رود در گذشته کوتاهی شده و استان چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص، تکه تکه پیش آمده چنانچه حتی آنان در مجلس هفتم نیز موضوع خط القعر زاینده رود را برای تعیین مرز جغرافیایی مطرح کردند.

وی اظهار داشت: در آن برهه زمانی با هوشیاری مردم و نمایندگان آنان در مجلس موضوع متوقف شد و امسال به طور مجدد از زمان انتخابات تاکنون، میزانی از قلمرو مرزی خود پا بیرون گذاشته اند.

رهبر ادامه داد: ایجاد شهرک شیدا در کنار زاینده رود و در نهایت سبب خواهد شد که پس از احداث فاضلاب این شهرک به زاینده رود نشت کند و نباید فراموش کرد که میلیونها نفر از آب این رود جهت شرب استفاده می کنند و اکنون در این خصوص پیگر اجرای مسئله بوده تا کار را به صورت قانونی انجام و از ادامه چنین کارهایی جلوگیری کنیم.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر کشاورزان شرق اصفهان در خشکسالی شدیدی به سر می برند، یادآور شد: براساس گفته مدیر آب استان چهارمحال و بختیاری در حال حاضر نزدیک به 70 موتور آب با قطرهای بسیار زیاد از رودخانه زاینده رود استفاده می کنند و این در حالیست که در اصفهان کشاورزان در رنج و مشقت بسیار زیادی به سر می برند.

وی بیان کرد: باید دید عدالت کجاست و البته این سئوال را در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح خواهیم کرد تا وزیر نیرو نیز در این خصوص پاسخ دهد و باید تاریخچه خط مرزی زاینده رود را دید و بر همان اساس تصمیم گرفت تا حق کسی از بین نرود.

تنغییر کاربری زمینهای کشاورزی آن طرف رودخانه ممنوع است

استاندار اصفهان نیز با اشاره به تغییر مرز آبی زاینده رود در چهارمحال و بختیاری گفت: در این خصوص باید چراغ خاموش اما با قدرت حرکت کرد البته نباید فراموش کرد که خطاهایی نیز در این عرصه وجود دارد چنانچه تغییر کاربری زمینهای آن طرف رودخانه خلاف و ممنوع است.

سید مرتضی بختیاری با اشاره به اینکه باید این امر را از طریق بخشهای مختلف به انجام برسانیم، عنوان کرد: البته باید کارها را از بستر قانونی انجام داد.

بختیاری همچنین در خصوص تونل سوم کوهرنگ نیز افزود: در خصوص تونل سوم کوهرنگ تا کنون با مشکلات زیادی روبرو شده ایم اما اگر روال کنونی برای احداث این تونل طی و مانعی وجود نداشته باشد تا پایان آبان ماه سال جاری شاهد راه اندازی تونل سوم کوهرنگ خواهیم بود.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: کشاورزان شرق اصفهان اکنون در بحران خشکسالی به سر می برند و سعی شده مدیریت ویژه ای در این منطقه اجرا شود.