مسئول کتابخانه سرو در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: از امروز تا 25 مرداد مسابقه کتابخوانی "همسایه محبوب من" توسط کتابخانه سرو در منطقه 6 تهران و با تمرکز بر منطقه آرژانتین و ساعی که در همسایگی این کتابخانه قرار دارد برگزار می‌شود.

سهیلا آژیده ادامه داد: این مسابقه بر اساس کتاب "حقوق مالکین آپارتمانها" نوشته ابراهیم اسماعیلی برگزار می‌شود و نحوه اجرای آن بدین گونه است که ما یک کتاب مرجع به مسئول هر آپارتمان اهدا می‌کنیم و همچنین به تعداد ساکنان آپارتمان پاسخنامه نیز در اختیارشان قرار می‌دهیم و با تعیین وقتی برای جمع‌آوری پاسخنامه‌ها مراجعه می‌کنیم.

مسئول کتابخانه سرو توضیح داد: پس از دریافت پاسخنامه‌ها بین آن تعداد از پاسخنامه‌هایی که بیشترین پاسخ صحیح را دارند قرعه‌کشی می‌کنیم و در روز 5 شهریور مصادف با روز بزرگداشت زکریای رازی به 3 برگزیده جوایزی اهدا خواهیم کرد.

آژیده در پاسخ به این پرسش که ایده اجرای این طرح از کجا به کتابخانه سرو پیشنهاد شد؟ گفت: ایده و چگونگی اجرای مسابقه و همچنین طرح سوالات با خودم بوده است.

وی درباره دیگر برنامه‌هایی که در این کتابخانه اجرا می‌شود بیان کرد: در حال تهیه بروشوری با نام "کتابخانه محله من کجاست" هستیم که در این بروشور به معرفی قسمتهای مختلف کتابخانه پرداخته‌ایم.

مسئول کتابخانه سرو در پایان گفت: همچنین در حال حاضر بروشوری به نام "خانواده و رسانه‌های جدید" توسط کتابخانه توزیع می‌شود که در آن هشدارهایی به خانواده درباره استفاده نادرست بچه‌ها از اینترنت و خشونت در رسانه‌های تصویری و آسیبهایی که از این طریق به خانواده وارد می‌شود داده‌ایم.