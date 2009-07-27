به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "تردید" عید فطر در گروه سینمایی عصر جدید اکران عمومی میشود و به زودی آنونس آن برای پخش در سالنهای سینما آماده میشود. پخش "تردید" برعهده فدک فیلم است.
در خلاصه داستان "تردید" آمده است: پدر سیاوش در یک حادثه مرده و عموی او ثروت خانواده را در دست گرفته است. سیاوش به دخترعمه خود مهتاب علاقه دارد. او که هنوز از خبر درگذشت پدرش حیران است خبری عجیبتر میشنود. اینکه مادرش قصد دارد با عمویش ازدواج کند. سیاوش متوجه میشود مرگ پدر طبیعی نبوده و او را به قتل رساندهاند و ...
بهرام رادان، حامد کمیلی، علیرضا شجاعنوری، مهتاب کرامتی، ترانه علیدوستی، کاوه کاویان، رزا آرایش، توفان مهردادیان و مهرداد فلاحتگر در این فیلم بازی کردهاند.
بهرام بدخشانی فیلمبردار، امیر اثباتی طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح گریم، محمد فوقانی عکاس، محسن روزبهانی جلوههای ویژه و شرکت پاسارگاد با مشارکت فدک فیلم سرمایهگذار "تردید" هستند.
"تردید" در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر جوایز بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین کارگردانی را از بخش نگاه نو دریافت کرد.
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