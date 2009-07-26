قانون رفع موانع سرمایه گذاری در ایلام اجرایی شد

مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: قانون رفع موانع سرمایه گذاری در بخش محصولات مشمول استاندارد اجباری و عدم موازی کاری در استان ایلام اجرایی شده است.

وی بیان داشت: طبق ماده چهار این قانون مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالاهایی که توسط سازمان استاندارد موضوعیت پیدا می کند صرفا بر عهده این سازمان است و اقدام دستگاه های اجرایی دیگر در این خصوص موازی کاری تلقی شده و منطبق بر مقررات نیست.

این مسئول با اشاره به اینکه با بیش از 30 ساعت کار کارشناسی و مکاتبه و مذاکره با طرفهای ذیربط و ذینفع این قانون به طور کامل در استان ایلام انجام شده است، خاطرنشان کرد: اداره نظارت بر مواد غذایی دیگر فعالیتی در این زمینه انجام نمی دهد.

جوادی عنوان کرد: در سال جاری 44 تذکر و اخطار به واحدهای تولیدی استان ایلام شده است.

این مسئول یادآور شد: همچنین طی این مدت 11 فقره بازرسی از واحدهای تحت پوشش اداره تحقیقات صنعتی استان ایلام انجام شده است.