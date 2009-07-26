  1. استانها
  2. ایلام
۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۱

قانون رفع موانع سرمایه گذاری در ایلام اجرایی شد

قانون رفع موانع سرمایه گذاری در ایلام اجرایی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام گفت: قانون رفع موانع سرمایه گذاری در بخش محصولات مشمول استاندارد اجباری در این استان اجرایی شده است.

مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: قانون رفع موانع سرمایه گذاری در بخش محصولات مشمول استاندارد اجباری و عدم موازی کاری در استان ایلام اجرایی شده است.

وی بیان داشت: طبق ماده چهار این قانون مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالاهایی که توسط سازمان استاندارد موضوعیت پیدا می کند صرفا بر عهده این سازمان است و اقدام دستگاه های اجرایی دیگر در این خصوص موازی کاری تلقی شده و منطبق بر مقررات نیست.

این مسئول با اشاره به اینکه با بیش از 30 ساعت کار کارشناسی و مکاتبه و مذاکره با طرفهای ذیربط و ذینفع این قانون به طور کامل در استان ایلام انجام شده است، خاطرنشان کرد: اداره نظارت بر مواد غذایی دیگر فعالیتی در این زمینه انجام نمی دهد.

جوادی عنوان کرد: در سال جاری 44 تذکر و اخطار به واحدهای تولیدی استان ایلام شده است.

این مسئول یادآور شد: همچنین طی این مدت 11 فقره بازرسی از واحدهای تحت پوشش اداره تحقیقات صنعتی استان ایلام انجام شده است.

کد خبر 918373

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها