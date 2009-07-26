نرخ بیکاری دانشجویان بیش از نرخ بیکاری متوسط جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان محمدعلی زارع پیش از ظهر یکشنبه در نشستی مطبوعاتی افزود: آموزش نرم افزار تخصص مهارت فنی و غیرفنی از جمله مسائلی است که این مرکز در دانشگاه ها آغاز کرده که انتظار می رود که این امر نتایج مثبت و قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: تاکنون در این خصوص تفاهمنامه های لازم با 15 دانشگاه در سطح استان منعقد شده و اداره کل فنی و حرفه ای نیز فعالیت خود را در سه دانشگاه دولتی اصفهان، صنعتی و مالک اشتر آغاز کرده است.

زارع بیان داشت: بنا به تقاضای دانشگاه های آزاد خوراسگان، نجف آباد و دانشگاه دولتی کاشان به زودی مراکز آموزشی مرکز فنی و حرفه ای نیز در این دانشگاه ها ایجاد می شود.

به گزارش مهر، مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آموزش کارگران ساختمانی نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفته، افزود: در این خصوص نیز اقدامات موثری انجام شده چنانچه تاکنون برای بیش از 10 هزار کارگر این دوره کلاس ها برگزار شده و کارت مهارت دریافت کرده اند.

وی تصریح کرد: تا چند سال آینده تمام کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت می شوند.

زارع در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول سال جاری 764 هزار و 663 نفر ساعت آموزش داشته ایم.