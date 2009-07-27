نرخ بیکاری بانوان چهارمحال و بختیاری روند صعودی دارد

پرویز سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: نرخ بیکاری بانوان در مقطع فوق دیپلم در سال 84 حدود 18،87 درصد بوده و در سال 86 این میزان به 39 درصد رسیده است.

سلطانی افزود: نرخ بیکاری بانوان در این استان در مقطع لیسانس در سال 84 حدود 18 درصد بوده که در سال 86 نرخ بیکاری بانوان به 31 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری کل جمعیت استان در سال 84 حدود 6،06 بوده است، عنوان کرد: نرخ بیکاری بانوان در سال 86 حدود 18 درصد بوده است.

وی بیان داشت: در سالهای آتی 64 درصد نرخ بیکاری را بیکاری بانوان تشکیل خواهد داد.

سلطانی با بیان اینکه میزان به کار گیری بانوان در سطح استان در سال 84 حدود 29 درصد و آقایان 71 درصد بوده است، عنوان کرد: در سال 87 میزان به کارگیری بانوان 27 درصد و آقایان 73 درصد بوده است.

وی با اشاره به رشد هشت درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی خاطرنشان کرد: این رشد نشان از این دارد که هرساله نرخ بیکاری در حال افزایش است و افراد جویای کار در سطح استان بسیار زیاد خواهد شد.