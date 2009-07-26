فریضه زکات در جامعه مورد غفلت واقع شده است

حجت الاسلام حمیدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با فرهنگسازی خوبی که برای این امر صورت گرفت مسئله زکات تا حدی از غفلت بیرون آمده و پس از تلاش بسیاری در سال 83 دبیرخانه مرکزی در کمیته امداد امام کشور شکل گرفته است.

وی با اشاره به میزان دریافت زکات طی پنج سال گذشته، اظهار داشت: در سال 83 حدود 12 میلیارد ریال، در سال 84 بیش از 22 میلیارد ریال، در سال 85 نزدیک به 62 میلیارد ریال، در سال 86 قریب به 125 میلیارد ریال و در سال 87 مبلغ 222 میلیارد ریال زکات از سطح کشور جمع آوری شد که همه از محصول گندم هموطنان مومن بوده است.

دبیر ستاد زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور ادامه داد: فرصتهای زیادی برای جمع آوری زکات وجود دارد که باید با برنامه ریزی دقیق و حساب شده و رایزنی های مختلف راهکارهای مناسبی برای تحقق آن پیدا کرد.

وی همچنین به اقدامهای که از دریافت زکات انجام می شود، اشاره کرد و افزود: طی این سالها که زکات جمع آوری شد، سه هزار و 388 پروژه عام المنفعه در کشور به اجرا درآمد.

محمدی خاطرنشان کرد: آنچه که از زکات جمع ‌آوری می شود به همان مقدار نیز دولت می دهد که صرف هزینه پروژه های مختلف در کشور شود.

دبیر ستاد زکات کمیته امداد کشور گندم، جو، کشمش، گاو، گوسفند و ... را از جمله اقلامی ذکر کرد که مشمول زکات هستند، افزود: زکات به گروه های مسکین، فقیر، درماندگان، ابن سبیل، قاربین، آزادی زندانیان و .... تعلق می گیرد.

وی از تصویب قانون زکات در تاریخ 18 فروردین ماه امسال در مجلس خبر داد و گفت: در قانون زکات آمده است که زکات هر استان، روستا و شهر در همان منطقه مصرف شود.

دبیرستاد زکات کشور اظهار داشت: تاکنون از طریق جمع آوری زکات خانه عالم، مسجد، حسینیه، بوستان، آسفالت معابر، کتابخانه و مجتمعهای فرهنگی در کشور احداث شده است.

محمدی با اشاره به وضعیت زکات در سال جاری، یادآورشد: پیش بینی می شود امسال بیش از 400 میلیارد ریال زکات در کشور جمع آوری شود.