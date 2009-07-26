برنامه ریزی برای جذب جوانان در مساجد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شبستر، حجت الاسلام حمید عظیمی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با فعالان فرهنگی این شهرستان افزود: مساجد به عنوان پایگاه‌های دینی باید مناسبترین مکان برای جذب جوانان باشد.‌

وی تصریح کرد: روحانیون و نخبگان دینی باید برای جذب مخاطبان جوان برای ایجاد شور و تحرک فعالیت‌های دینی در مساجد تلاش و برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند.

عظیمی با اشاره به اهمیت زنده و پویا نگهداشتن فضای معنوی مساجد با رونق دادن به فعالیت‌های دینی - فرهنگی خاطرنشان کرد: آنچه که می‌تواند مردم را در فعالیتهای دینی سهیم کند پیشرو بودن روحانیون و علما در این وادی است پس باید برای جذب مخاطبان جوان برای ایجاد شور و تحرک فعالیت‌های دینی در مساجد تلاش کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به جوان بودن جمعیت کشور، این قشر از جامعه را سرمایه‌ای بزرگ خواند و از ائمه جماعات خواست برای جذب جوانان به مساجد اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: مسجد باید پناهگاه مردم باشد و امام جماعت باید با جویا شدن احوالات مردم محل ضمن برطرف کردن مشکل آنها، مردم را به مساجد جذب کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل در گذشته درون مساجد مورد ارزیابی قرار می‌گرفته است، اظهار داشت: نقش مسجد برای مردم باید بازگو شود و مردم را از نقش حیاتی مساجد باید مطلع کنیم.

عظیمی ادامه داد: مردم نباید ارتباط خود را با مساجد قطع کنند زیرا که مساجد موجب اصلاح امور خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: برای دوری از تهاجمات فرهنگی همچنین گسترش فرهنگ دینی در بین جوانان باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق و اصولی علاوه بر خنثی کردن این توطئه‌ها جوانان را به سمت دین و فرهنگ دینی سوق دهیم.