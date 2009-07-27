بررسی شیب افزایش قیمتها و گروه هدف در کمیسیون ویژه

سید شمس الدین حسینی در گفتگو با مهر هدفمند کردن یارانه ها را یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی که باید در کشور گرفته شود، عنوان و تصریح کرد: لایحه هدفمند کردن یارانه ها یک لایحه متداول و مرسوم به شکل متعارف خود نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اصلاح قیمتها در بحث هدفمند کردن یارانه ها تاکید و بیان کرد: اصلاح قیمتها نیز در حالی باید انجام شود که جبران افزایش هزینه های بخش تولید یعنی بنگاههای تولیدی، خانوارهای کم درآمد و دولت صورت گیرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه ای مشترک در هفته گذشته با حضور اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، برخی از وزاری اقتصادی و رئیس جمهوری، خاطرنشان کرد: در این جلسه اعضای کمیسیون ویژه مجلس تصمیم گرفتند که یکبار دیگر موضوعات شیب اصلاح قیمتها و جامعه هدف را مورد بررسی قرار دهند.

حسینی گفت: اعضای کمیسیون ویزه نیز مانند دولت معتقدند که اصلاح قیمتها یک ضرورت محسوب می شود و اگر خواستار هدفمند کردن یارانه ها هستیم باید اصلاح قیمتها صورت گیرد.

وی ادامه داد: دو موضوع شیب افزایش قیمتها و گروه هدف مخاطب سیاست جامعه جبرانی نیازمند بحث و تبادل نظر بیشتری میان دولت و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در بررسی مصوبات کمیسیون ویژه در وهله اول به نظر می رسید که بخشی از این مصوبات با نظریات دولت متفاوت است، اما با بازبینی های مجدد آنها در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت این نتیجه حاصل شد که نظر کمیسیون از نظر دولت در لایحه کامل تر بوده است.