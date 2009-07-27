بانکها حتی یک ریال از اعتبارات اشتغالزایی طبس را نپرداختند

محمدکریم عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در طبس اظهار داشت: اعتبارات سال مالی 87 طبس در بخش اشتغالزایی 270 میلیارد ریال بوده است که از این اعتبارات حتی یک ریال نیز جذب نشده است.

وی افزود: از آنجا که بنده ریاست کارگروه اشتغال و نظارت اشتغال استان در مجلس را بر عهده دارم با جدیت تمام پیگیر این موضوع خواهم بود و مسئولان نیز باید در این زمینه پاسخگو باشند.

اعتبارات بانکها در زمان تخصیص به شهرستانهای محروم ته کشید!

عابدی تصریح کرد: در سالهای گذشته کلیه اعتبارات اشتغالزایی به مرکز استان و شهرستان اردکان اختصاص می یافت و در آن زمان بانکها برای پرداخت آن اعتبار داشتند اما چگونه است که اکنون که بخشی از این اعتبارات به شهرستان محرومی چون طبس اختصاص یافته، بانکها اعتباری برای پرداخت ندارند.

وی تاکید کرد: بانکها تاکنون هیچ اعتبار اشتغالزایی به طبس پرداخت نکرده اند و اگر غیر از این است باید اعلام کنند تاکنون چه تسهیلاتی به دیهوک و عشق آباد پرداخته اند.

به عنوان نماینده مردم اجازه برخوردهای دوگانه با شهرستانهای محروم را نمی دهم

عابدی خاطرنشان کرد: به عنوان نماینده مردم در مجلس اجازه نخواهم داد مسئولان استان این ‌گونه با شهرستان طبس که شهرستانی محروم است، برخورد کنند زیرا این نوع عملکرد مخالف شرع اسلام است و توسعه عدالت محور در راس امور نظام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در بحث واگذاری اعتبارات به اشتغالزایی که در سفر دوم ریاست جمهوری مطرح شد، طبق بررسیهای کارشناسان، 90 درصد این اعتبارات تاکنون به استان یزد واگذار شده و در مرکز استان و در شهرستان اردکان هزینه شده و به بقیه شهرهای یزد فقط 10 درصد از اعتبارات اختصاص یافته است و این امر باید به سرعت جبران شود.

عابدی یادآور شد: در سال گذشته آقای استاندار که خود نیز با روحیه محرومیت ‌زدایی وارد کار شده ‌اند پیگیری کردند و در اعتبارات سال 87 حدود 270 میلیارد ریال برای اشتغالزایی در شهرستان طبس اختصاص دادند اما هنوز یک ریال از این اعتبار در این شهرستان جذب نشده است.