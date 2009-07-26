  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۲۲

مهدی چمران:

انتخاب شهردار از سوی دولت ماهیت شوراها را زیر سئوال می برد

انتخاب شهردار از سوی دولت ماهیت شوراها را زیر سئوال می برد

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از طرح اخیر برای انتخاب شهردار شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت توسط دولت گفت: این طرح وجود و ماهیت شوراها را زیر سئوال می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مهدی چمران"در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران افزود:   شوراهای کنونی شورای شهرداری هستند نه شورای شهر واقعی، اگر انتخاب شهردار را هم از آن بگیرند دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند.

وی با بیان اینکه این طرح خلاف مواد 7 و 103 قانون اساسی است گفت: به نظر می رسد بسیاری از دوستان می خواهند امضاهایشان را پس بگیرند.

چمران گفت: ما در کشور هزار و 60 شهر داریم و حاضریم یک آسیب شناسی بکنیم که ببنیم وضع این شهرها زمانی که وزارت کشور شهردارشان را تعیین می کرد بهتر است یا الان. تفکر یک نفره تبدیل به تفکر شورایی شده است البته برخی اشکالات در شورای شهر برخی شهرها را قبول داریم.

رئیس شورای شهر تهران همچنین در مورد نامه قالیباف شهردار تهران به رهبر معظم انقلاب در مورد مطالبات شهرداری از دولت ابراز بی اطلاعی کرد.

وی همچنین در مورد دیدار با خانواده سهراب اعرابی از قربانیان حوادث اخیر، با اعضای شورای شهر گفت: من اینها را نمی شناسم خانواده های آنان به شورای شهر آمده اند حرفهایشان را گفتند و ما هم گفتیم که این حرفها در حیطه وظایف شوراها نیست.

کد خبر 918462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها