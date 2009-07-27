مجلس از دولت درباره منابع ارزی مترو سئوال می کند

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در رابطه با نحوه خرج کردن بودجه صندوق ذخیره ارزی سوالاتی وجود دارد افزود : قرار بود 50 درصد از این بودجه به بخش خصوصی واگذار شود و در همین راستا سال گذشته مجلس تصویب کرد بودجه ارزی مترو از این بودجه تامین شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت : بر روی این مسئله هم در فراکسیون مدیریت شهری و هم کمیسیون جدید التاسیس شوراها و امور داخلی بحث های فراوانی شد و کلیت مجلس هم از این مصوبه حمایت کرده اند اما با این همه تاکنون دولت برای اجرای آن هیچ کاری نکرده است.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه وزیر کشور برای اجرایی شدن این مصوبه پیگیریها و جلساتی برگزار کرده است اعلام کرد : با این وجود برای پیگیری اجرای این مصوبه از وزیر کشور هم سئوال خواهیم پرسید و بدون تردید سئوالات ما از وزرا با چاشنی تذکر همراه خواهد بود.

این عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی یادآور شد : در مسیر اداری اجرای این مصوبه پر اهمیت مشکلاتی به وجود آمد که در نهایت امیدواریم حل شود.