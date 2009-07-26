نظرات آرنولد توینبی درباره ایران پس از یک دهه دوباره چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در سال 1379 با ترجمه­ همایون صنعتی­زاده و توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار چاپ شده بود پس از نزدیک به یک دهه با اصلاحات و اضافاتی دوباره به زیر چاپ رفت.

کتاب "جغرافیای اداری ایران باستان" که در اواخر دهه 70 تنها با یک مقاله مطول از توینبی درباره ایران زمان هخامنشیان و با همین عنوان (جغرافیای اداری ایران باستان) منتشر شده بود در چاپ جدید خود سه مقاله دیگر را نیز با عناوین روزگار سلوکیان، روزگار اشکانیان و روزگار ساسانیان به همراه دارد.

مقالات اخیر به کوشش همایون صنعتی‌زاده ترجمه و به کتاب اضافه شده که در روزهای آینده توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار توزیع خواهد شد. علاوه بر این، کتاب دارای بخش پیوست نیز هست و در مجموع حجم آن را به 512 صفحه رسانده است.

آرنولد جوزف توینبی مورخ مشهور انگلیسی در سال 1889 به دنیا آمد و در سال 1975 درگذشت. وی در طول جنگ جهانی اول در قسمت سیاسی وزارت امور خارجه انگلیس مشغول به کار بود و در سال 1919 نیز به مناسبت مقام سیاسی‌اش، نماینده انگلیس در کنفرانس صلح پاریس بود.

توینبی مدتی استاد تاریخ، ادبیات، زبانهای امپراتوری بیزانس و یونانی جدید در دانشگاه لندن بود و از سال 1925 به بعد کرسی استادی تاریخ بین‌المللی این دانشگاه را در اختیار گرفت. از جمله آثار معروف او" تحقیقی در تاریخ" است.