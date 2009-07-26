  1. هنر
  2. سایر
۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۴۵

اختصاصی مهر /

نظرات آرنولد توینبی درباره ایران پس از یک دهه دوباره چاپ شد

نظرات آرنولد توینبی درباره ایران پس از یک دهه دوباره چاپ شد

کتاب "جغرافیای اداری ایران باستان" نوشته آرنولد توینبی مورخ مشهور انگلیسی پس از نزدیک به یک دهه با اضافه شدن مقالاتی دیگر درباره ایران تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در سال 1379 با ترجمه­ همایون صنعتی­زاده و توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار چاپ شده بود پس از نزدیک به یک دهه با اصلاحات و اضافاتی دوباره به زیر چاپ رفت.

کتاب "جغرافیای اداری ایران باستان" که در اواخر دهه 70 تنها با یک مقاله مطول از توینبی درباره ایران زمان هخامنشیان و با همین عنوان (جغرافیای اداری ایران باستان) منتشر شده بود در چاپ جدید خود سه مقاله دیگر را نیز با عناوین روزگار سلوکیان، روزگار اشکانیان و روزگار ساسانیان به همراه دارد.

مقالات اخیر به کوشش همایون صنعتی‌زاده ترجمه و به کتاب اضافه شده که در روزهای آینده توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار توزیع خواهد شد. علاوه بر این، کتاب دارای بخش پیوست نیز هست و در مجموع حجم آن را به 512 صفحه رسانده است.

آرنولد جوزف توینبی مورخ مشهور انگلیسی در سال 1889 به دنیا آمد و در سال 1975 درگذشت. وی در طول جنگ جهانی اول در قسمت سیاسی وزارت امور خارجه انگلیس مشغول به کار بود و در سال 1919 نیز به مناسبت مقام سیاسی‌اش، نماینده انگلیس در کنفرانس صلح پاریس بود.

توینبی مدتی استاد تاریخ، ادبیات، زبانهای امپراتوری بیزانس و یونانی جدید در دانشگاه لندن بود و از سال 1925 به بعد کرسی استادی تاریخ بین‌المللی این دانشگاه را در اختیار گرفت. از جمله آثار معروف او" تحقیقی در تاریخ" است.

کد مطلب 918486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها