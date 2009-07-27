برای افتتاحیه بازیها از هیچ کشوری"کپی" نگرفتیم/ انجام 40 درصد کارها!

به گزارش خبرنگار مهر، با در اختیار داشتن تجربه برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه پایتختهای کشورهای اسلامی در شهرداری و همچنین 5 جشنواره بزرگ ورزشی آنهم در حضور بالاترین مقامات سیاسی کشور و با وجود فاصله چند ماهه باقیمانده تا آغاز دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی مسئولیت مراسم افتتاحیه و اختتامیه این رقابتها را پذیرفت تا تجربه خود را این بار صرف رویدادی کند که بهانهای برای گردهمایی ورزشکاران مسلمان جهان خواهد بود.
اما شنیدن دوباره "قصد رقابت با افتتاحیه و اختتامیه پکن را نداریم"، "آبروداری میکنیم"، "میخواهیم بهترین مراسم را داشته باشیم" و ... بهانه دیدار با محمود خسرویوفا نبود. رفتیم که بدانیم...
25 روز پیش از بلاتکلیفی درآمدیم
رئیس کمیته افتتاحیه و اختتامیه دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با تاکید براهمیت مراسم افتتاحیه به خبرنگار مهر گفت: نوشتن برنامه منظم برای 24 مهرماه اولین و مهمترین کاری بود که باید در این کمیته انجام میشد. بر این اساس و با توجه به تعریف مراسم افتتاحیه و چگونگی تنظیم و پیشبرد آن آغاز به کار کردیم. دقیقا 25 روز پیش بود که تکلیف خود را دانسته و فهمیدیم که چه کارهایی باید در روز افتتاحیه انجام شود.
مراسم افتتاحیه در سه بخش کلی
وی در تشریح روند برگزاری مراسم افتتاحیه اظهارداشت: جشن و شادمانی، فرهنگ و تاریخ و ابتکارات سه بخش عمدهای است که تمام ریزبرنامههای افتتاحیه بر اساس آنها به نمایش گذاشته میشود.
از هیچ کشوری "کپی" نگرفتیم
خسرویوفا با بیان اینکه مراسم افتتاحیه و اختتامیه دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در نوع خود بیمانند خواهد شد، تصریح کرد: تمام برنامههای پیشبینی شده برای این مراسم و به خصوص در بخش ابتکارات بدون کپیبرداری از هیچ کشور و مراسمی طراحی شدهاند. فقط اینکه همیشه بخشی از مراسم افتتاحیه در همه جای دنیا یه جشنها و پایکوبی اختصاص داشته است. این یک اصل اجتناب ناپذیر است. ما با توجه به تجربه جهانیان اما متفاوت از آنها به اصل جشن و شادی توجه داریم.
قراردادها منعقد شده، لباسها دوخته
رئیس فدارسیون جانبازان و معلولان برگزاری مراسم افتتاحیه با بیان اینکه را بر مبنای استفاده همزمان از محوریت نیروی انسانی و تکنولوژی گذاشتیم ادامه داد: تمام قراردادهای لازم منعقد شده است. ضمن اینکه لباسهای لازم برای افراد حاضر در مراسم هم تهیه شده است.
مجری آری، خواننده خیر
رئیس کمیته افتتاحیه و اختتامیه دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با اشاره به توافق نهایی با مجری مورد نظر برای اجرای برنامه در روز افتتاحیه خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا کسی تا لحظه اجرای برنامه یا حداقل ساعاتی پیش از آن از روند برنامه و افراد شرکتکننده مطلع نیست. ما هم در پیروی از این قانون جهانی و به منظور حفظ زیبایی کار ریزبرنامهها و حتی مجری را معرفی نمیکنیم. فقط اینکه در مراسم افتتاحیه جایگاهی برای خواننده تعریف نشده است.
بزرگترین نمایشگر آسیا برای تختی خریداری شده است
خسرویوفا گفت: دو دستگاه تلویزیون LED در ورزشگاه تختی نصب میشود تا در تمام طول برنامه نمایشگر بخشهایی از مراسم باشد. این بزرگترین تلویزیون آسیاست که برای این بازیها خریداری شده است.
2600 نیروی انسانی در افتتاحیه، بیشتر آنها بانوان هستند
وی یادآور شد: مراسم افتتاحیه با هنرنمایی حداقل 2600 نیروی انسانی برگزار میشود که البته 70 درصد آنها بانوان هستند. انگیزه و نظم بیشتر دلیل همکاری با تعداد زنان بیشتر در این مراسم است. اینها از دو هفته پیش تمرینات مشترک خود را در دو بخش مجزا مردان و زنان آغاز کردهاند.
پرچم ایران روی دستان 50 کودک
رئیس کمیته افتتاحیه و اختتامیه دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با بیان اینکه طبق قوانین فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی، این بازیها مشعلی برای روشن و حمل کردن ندارد، تاکید کرد: پرچم ایران توسط 50 کودک از نقاط مختلف ایران و طبق برنامهای مجزا از حمل پرچم دیگر کشورها حمل میشود. البته برای حمل پرچم سایر کشورها هم برنامه فوق العاده بینظیری داریم.
آغاز: 5 دقیقه بعد از اذان مغرب و عشا - اتمام : 160 دقیقه بعد از آغاز
خسرویوفا اظهارداشت: مراسم افتتاحیه دقیقا 5 دقیقه پس از اذان مغرب و عشا روز جمعه 24 مهرماه آغاز میشود و به مدت 160 دقیقه هم ادامه خواهد داشت.
هوای تماشاگران منتظر را داریم
وی از لحاظ کردن بخشی تحت عنوان "پیش برنامه" در مراسم افتتاحیه خبر داد و گفت: برای تماشاگرانی که ساعاتی قبل از آغاز مراسم در جایگاههای خود مستقر میشوند برنامههای ویژهای اجرا میشود تا گذر زمان برای آنها طولانی به نظر نرسد. فعلا 2 خواننده برای بخش پیش برنامه معرفی شدهاند که افزایش این تعداد در دستور کار نیست.
مشت نمونه خروار است
"مشت نمونه خروار است"؛ این تعبیر صحبتهای خسرویوفاست که میگوید: مراسم افتتاحیه و اختتامیه هر رویدادی نمادی از تواناییهای آن رویداد و کشور میزبان است. باید با احداقل اشکالات برگزارکننده این مراسم باشیم.
زبان انگلیسی و عربی در مراسم افتتاحیه
رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان یادآور شد: بخش زیادی از متون و صحبتهای مجری برنامه تنظیم شده است. این گفتگوها برای تمام ورزشکاران خارجی قابل فهم خواهد بود. چرا که صحبتهای مجری مراسم افتتاحیه همزمان برای خارجیها به دو زبان انگلیسی و عربی ترجمه میشود.
همکاران ما "رایگان" کار میکنند
رئیس کمیته افتتاحیه و اختتامیه دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تصریح کرد: اکثر کسانی که تا به امروز در کنار من مسئولیت اجرایی و اداری این مراسم را عهدهدار شده اند با نگاه ملی و به صورت داوطلبانه اقدام به همکاری کردهاند. آنها پولی بابت کارشان دریافت نمیکنند و بعضا شرط همکاری شان همین بوده است. خدا به این حرکت برکت میدهد.
آقای خسرویوفا چرا کارگردان نداریم؟!
وقتی مراسم افتتاحیه و اختتامیه به این اندازه مهم است که برای آن کمیته ای مجزا تشکیل میدهند و حتی از آن با عنوان ویترین مسابقات یاد میشود چرا فاکتور کارگردان را از فهرست برنامهها حذف شده است؟
خسرویوفا در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: مهم اجرای منظم برنامه است. اینکه با هدایت چه کسی انجام شود فرقی نمیکند. از نظر ما "محمد فرزینفر" که به عنوان مدیر اجرایی و هماهنگی انتخاب شده است در قالب یک کارگردان هم کار خواهد کرد. من تجربه چندباره از برگزاری مراسم افتتاحیه دارم و کاری را بی منظور انجام نمیدهم.
اگر مراسم افتتاحیه در آزادی برگزار میشد ...
وی تصریح کرد: استادیومهایی که گردمانند هستند برای برگزاری مراسم اینچنینی مناسبترند چرا که در این فضا شرایط بهتری برای نمایش ایجاد میشود. البته فضای ورزشگاه تختی گرد نیست اما زیباییهای بکری دارد که تا به امروز کشف نشده بود. زیبایی این ورزشگاه به انجام بهتر برنامه کمک میکند. اما اگر انتخاب محل برگزاری مراسم افتتاحیه بر عهده من بود، سالن 12 هزارنفری آزادی را انتخاب میکردم.
بالاخره چه اعتباری صرف مراسم افتتاحیه و اختتامیه میشود؟
رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان از اعلام بودجه دریافتی برای مراسم افتتاحیه و اختتامیه امتناع کرد اما گفت: مدیران ورزش هیچ محدودیتی در این زمینه برای کمیته قائل نشدند. اما در نهایت بودجه دریافتی ما در حد کمتر از نصف و حتی یک سوم قیمتهای مطرح شده قبلی کاهش یافته که اصلا هم کم نیست. این بودجه برای ما کافی است.
تاکید بر رنگ "سبز" بدون قصد و نیت "سیاسی"
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اصول مورد تاکید برای مراسم افتتاحیه استفاده زیاد از رنگهای شاد و نشاط آور و به خصوص رنگ سبز است. اما تاکید بر استفاده از این رنگ بدون هدف سیاسی صورت گرفته است. چراکه رئیس کمیته افتتاحیه و اختتامیه در اصل مخالف جدی با بروز سیاست در ورزش است.
وی با بیان اینکه کوچکترین اثری از سیاست در مراسم افتتاحیه نخواهد بود تصریح کرد: هرگاه سیاست وارد ورزش شود، آنگاه ورزش ارزش واقعی ورزشی بودن خود را از دست میدهد. حتی منشور IOC هم روی این موضوع تاکید دارد.
برگزاری افتتاحیه با محوریت "وحدت" و دوری از "اختلاف"
خسرویوفا خاطرنشان کرد: ورزش بهترین جا برای نشان دادن عرق ملی، وحدت ملی و زبان مشترک است. به خصوص برای مسلمانان. در مراسم افتتاحیه نشان دادن وحدت مسلمانان و حفظ همبستگی آنها محوریت اصلی تمام برنامههاست.
راستی پیشبینی هوای پاییزی را کردهاید؟
حتمال اینکه در روز افتتاحیه شرایط جوی تحت تاثیر فصل پاییز تغییراتی داشته و طوفانی یا بارانی شود بعید نیست. با توجه به برگزاری مراسم در فضای روباز برای مواجه شدن با این شرایط چه پیشبینیهایی شده است؟
رئیس کمیته افتتاحیه و اختتامیه گفت: امیدواریم همه چیز برای برگزاری بدون دردسر مراسم مهیا باشد و با این گونه مشکلات روبرو نشویم. ضمن اینکه تغییرات جوی دست من یا کس دیگری نیست. به هر حال پیشبینیهایی شده است.
فقط 40 درصد کارها انجام شده است
وی افزود: تمام کارهای انجام شده تنها دربرگیرنده 40 درصد کارهایی است که باید انجام شود. البته بخش سنگین و سخت کار در همین 40 درصد بود. همیشه استارت کار از پیگیری آن سختتر است. ما سختی کار را پشت سر گذاشتیم و در مسیر هموار قرار گرفتیم. طوریکه برای انجم 60 درصد کار باقی مانده با محدودیت زمان مواجه نمیشویم.
صحنه ای از افتتاحیه نخستین دوره بازیهای کشورهای اسلامی در عربستان
مراسم اختتامیه روی نقطه صفر
خسرویوفا در پایان گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد که برای مراسم اختتامیه همچنان در مطالعه و بررسی هستیم و هیچ کاری انجام نداده ایم. فقط اینکه این مراسم در سالن 12 هزارنفری آزادی برگزار میشود. به هر حال با توجه به غیبت بسیاری از تیمها و مسئولان در مراسم اختتامیه این مراسم نسبت به افتتاحیه اهمیت کمتری دارد.
از لابه لای صحبتهای رئیس کیمته افتتاحیه اختتامیه دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی:
* 98 درصد برنامههایی که تا به امروز برای افتتاحیه پیشبینی شده است تغییر نخواهد کرد.
* به میزبانی کشورهای اسلامی نگاه معنوی داشته باشید.
* کارگردان نداریم اما مشاوره با کارگردانهای بزرگ را در دستور کار داریم.
* موسیقیهای اصیل و محلی که "تم" ایرانی، شاد و حماسی دارند از جنوب، شرق، شمال شرق و شمال ایران همراه با حرکات موزون در مراسم افتتاحیه به نمایش گذاشته میشوند.
* آتشبازی اصل جداناپذیر افتتاحیه 160 دقیقهای ایران است.
* در دعوت از مهمانان ویژه برای حضور در مراسم افتتاحیه هیچ نقشی ندارم. مسئولیت من فقط برای داخل میدان است.
* هر زمان پیشنهاد ریاست کمیته افتتاحیه و اختتامیه داده میشد، می پذیرفتم. حتی اگر امروز بود.
* در ایران کارهای کوچک خوب انجام نمیشود اما کارهای بزرگ به خوبی.
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