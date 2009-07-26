آموزش و پرورش مازندران مقام اول طرح تکریم ارباب رجوع در قوه مجریه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علی شیری معاون پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش مازندران بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه آموزش و پرورش مازندران در ساری اظهار داشت: بر اساس سنجش و ارزیابی حاصله از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری آموزش و پرورش مازندران برترین دستگاه اجرایی کشور در حوزه طرح تکریم ارباب رجوع شناخته شد.

وی افزود: این ارزیابی در سطح هشت هزار و 600 واحد اجرایی کشور صورت گرفت.

شیری از ارسال لوح سپاس وزیر آموزش و پرورش به رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران خبر داد و یادآور شد: به همین مناسبت وزیر آموزش و پرورش از 13 کارمند ساعی و فعال این سازمان در طرح تکریم ارباب رجوع تقدیر کرده است.

وی گفت: بر اساس ارزیابیهای انجام شده حداکثر میزان رضایتمندی مراجعان از سازمانهای آموزش و پرورش استانها به 13/83 درصد افزایش یافت.



