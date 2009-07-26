170 هزار نفر برای دریافت تسهیلات اشتغال مهر رضا ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آغاز نام نویسی اینترنتی تسهیلات اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع) در سومین سالروز تاسیس صندوق مصادف با 25 تیر ماه سالجاری به صورت همزمان در 30 استان کشور آغاز شد و تا نخستین ساعات امروز بیش از 170 هزار متقاضی با مراجعه به پایگاه اینترنتی صندوق مهر امام رضا (ع) به آدرس www.mehrereza.ir موفق به ثبت نام شده اند.

طبق آمار استخراجی، بیشترین تعداد ثبت نام شدگان متعلق به استان خوزستان با 14 هزار و 572 نفر و کمترین تعداد متعلق به استان خراسان جنوبی با 474 نفر می باشد.

چنانچه آمار ثبت نام کنندگان در هر یک از استانها به حد نصاب برسد، ظرفیت آن استان تکمیل شده و سایت به صورت خودکار برای متقاضیان آن استان مسدود می شود که پس از پالایش و بررسی پرونده های متقاضیان ثبت نام شده و حذف افراد فاقد شرایط، امکان دسترسی مجدد به سایت آن استان میسر خواهد شد.

در ضمن بر اساس بودجه تخصیصی بانک مرکزی و بودجه صندوق (جمعا بالغ بر 750 میلیارد تومان) و طبق سیاستهای موجود، با همکاری شبکه بانکی کشور تامین مالی تسهیلات اشتغالزایی 150 هزار فرصت شغلی در سال 88 بر عهده صندوق مهر امام رضا (ع) نهاده شد.