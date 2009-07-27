صلاح خلعتبری را در نظر می گیریم/ اجازه ندهند به تیم ملی نمی روم

منصور ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر پیشنهاد باشگاه کلن به خلعتبری ضمن بیان مطلب فوق افزود: محمدرضا بازیکن بسیار خوب و متعصبی است و می تواند برای تیم ما در مسابقات فصل آینده مهره تاثیرگذاری باشد. البته در تلاشیم وی را حفظ کنیم اما اگر پیشنهاد مناسبی به این بازیکن بشود که شرایط خوبی از نظر فنی و مالی برایش در پی داشته و تاثیر مثبتی در آینده فوتبالی بگذارد، من و باشگاه به وی کمک می کنیم.

وی در مورد وضعیت آماده سازی تیمش افزود: خوشبختانه مراحل تمرینی ما به نحوی در اردوهای داخلی و خارجی پیگیری شده که بازیکنان در حال حاضر در شرایط مطلوبی قرار دارند.

سرمربی تیم‌فوتبال ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: با توجه به حفظ استخوانبدنی تیم و همچنین جای خالی برای جذب 2 بازیکن خارجی که یکی از آنها باید آسیایی باشد، قصد داریم در مسابقات لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا با قدرت به میدان رفته و موفقیت‌های فصل گذشته خود را تکرار کنیم.

ابراهیم‌زاده در ادامه در مورد تاثیرات تغییرات کادرمدیریتی در این باشگاه تصریح کرد: هیچکس منکر زحمات آقایان ابکا و آذری و اعضای پیشین هیئت مدیره باشگاه نمی شود اما آقای دلیری و هیئت مدیره جدید هم از روزی که فعالیتشان را در باشگاه ذوب آهن آغاز کردند، تمام تلاش خود را به کار بستند تا شرایط مطلوب تیم را حفظ کرده و مشکلی برای تیم بوجود نیاید که مسلما تا امروز عملکرد بسیار خوبی داشته اند.

وی در مورد اینکه افشین قطبی نامش را به عنوان دستیار ایرانی به فدراسیون فوتبال ارائه کرده است، خاطرنشان کرد: در این زمینه دو موضوع وجود دارد، یک موفقیت باشگاه ذوب آهن است که امسال هم وظیفه ای ملی دارد و دوم حضور قدرتمند تیم ملی در مسابقات بین المللی است. من در هرجایی که باشم می خواهم به فوتبال ایران کمک کنم اما باید در این زمینه دیدگاه طرفین- مسئولان تیم ملی و باشگاه ذوب آهن- را در نظر گرفت و توجه کرد آیا دو طرف با چنین مساله موافق هستند یا نه؟

"اصغر دلیلی با صراحت اعلام کرده که به ابراهیم زاده اجازه همکاری با قطبی را نمی دهد". وی در مورد صحبت صریح مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اظهار داشت: وقتی مسئولان باشگاه اجازه نمی دهند، پس حضورم در تیم ملی هم منتفی خواهد بود.

سرمربی تیم ‌فوتبال ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه نباید به گذشته فکر کرد و باید برای موفقیت تیم ملی در آینده برنامه ریزی منسجمی را انجام داد، در پایان گفت: امروز باید به بازیکنان جوان و نفرات باتجربه ای که در جام جهانی آینده هم می توانند به تیم ملی کمک کنند، میدان داد. قطعا با یک برنامه ریزی اصولی و استفاده از تمام توانمندی‌های موجود در فوتبال، می توان آینده خوبی را برای تیم ملی رقم زد.