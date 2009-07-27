معرفی پیامبر اسلام به غیرمسلمانان غربی؛ اخبار اقلیت مسلمان جهان

مسلمانان سوئد روز ویژه معرفی پیامبر(ص) به جامعه را برگزار کردند

مسلمانان در چهارمین شهر بزرگ سوئد این هفته روز ویژه‌ای را به معرفی ویژگیهای شخصیت حضرت محمد(ص) و اشاره به مفاهیم نادرست رسانه‌ها درباره بزرگترین شخصیت اسلام اختصاص دادند.

ابراهیم بلیکسجو سخنگوی برگزار کنندگان این مراسم گفت: ما تلاش کردیم یکی از مشهورترین و بزرگترین شخصیتهای جهان را معرفی کنیم، چرا که ما می‌خواهیم پیام وی را به مردم برسانیم و به آنها این فرصت را بدهیم که پیامبر بزرگ ما را بشناسند.

مسلمانان سوئد روز شنبه 27 تیرماه را روز " محمد، پیامبر خدا" نام گذاری کرده و مراسم باشکوهی را در بزرگترین میان شهر برگزار کنند.

برگزاری این مراسم برعهده انجمن بین المللی علم و فرهنگ بود.

چنین مراسمی برای نخستین بار بود که در سوئد با هدف معرفی پیامبر از طریق داستان زندگی، پیام و آموزه های اسلامی برگزار می‌شد.

ابراهیم بلیکسجو اظهار داشت: در این مراسم سخنرانها به ایراد سخنرانی درباره حضرت محمد و پیام وی پرداختند، ما قصد داشتیم بر ویژگی‌های وی و چگونگی رفتار وی با اطرافیان تمرکز کنیم و مهمتر از همه به مردم سوئد پیامی را نشان دهیم که وی برای ارسال آن مبعوث شده بود.

سخنگوی برگزار کنندگان این مراسم همچنین یکی از علل برگزاری این روز ویژه را نشان دادن علت عشق مسلمانان به پیامبر و شخصیت فوق العاده وی توصیف کرد.

نمایندگان سازمانهای محلی و رسانه‌ای در این مراسم شرکت کردند و از سخنرانی‌های الهام برانگیزی که درباره پیامبر اعظم(ص) و چگونگی تغییر تاریخ بشریت توسط وی ایراد شد استفاده کردند.

ابراهیم بلیکسجو یادآور شد که برگزارکنندگان 10 هزار بروشور منتشر کرده و کتابهایی را هم به بیش از 20 زبان در این مراسم ارائه کردند و این فرصت در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت تا پرسشهای خود را مطرح کرده و پاسخهای دست اول دریافت کنند.

برگزارکنندگان اعتقاد دارند رویدادهای این مراسم که در شهر آپسالا سوئد برگزار شد نخستین رویداد در نوع خود بود و باید بیشتر بر برگزاری این نوع رویدادها تمرکز کرد چرا که فقدان دانش اولیه درباره اسلام و پیام پیامبر اسلام میان غیر مسلمانان غرب مشاهده می‌شود.

بلیکسجو که خود به دین اسلام مشرف شده گفت: جامعه امروز سوئد درباره حضرت محمد (ص) چیزی نمی‌داند در حقیقت می‌توان گفت که آنها درباره پیامبر اسلام هیچ اطلاعی ندارند که عمده علت این به تبلیغات منفی در رسانه‌ها و اهانت به اسلام و پیامبر بزرگ آن بازمی‌گردد و اطلاعات آنها براساس گزارشهای رسانه ای شکل گرفته که همگی نادرست است.

رویدادهای روز " محمد، پیامبر خدا" فرصتی را برای غیرمسلمانان فراهم کرد تا بفهمند که چرا کاریکاتورهای اهانت‌آمیز در اسلام کفرآمیز تلقی می‌شوند.

در سال 2007 روزنامه سوئدی نریکس آلهندا کاریکاتور موهنی را به عنوان تصویر سرمقاله‌ای درباره خود سانسوری و آزادی بیان منتشر کرد و وزیر دادگستری سوئد این کاریکاتور موهن را ناشی از انزجار نژاد ندانست.

مسلمانان سوئد حدود 400 هزار نفر تخمین زده می‌شوند در این رابطه از بین‌المللی کردن این اهانت خودداری کردند تا بستری برای تیرگی تصویر مسلمانان و اسلام در جهان فراهم نکنند.

قانون منع حجاب در دادگاههای ایالت جورجیای آمریکا لغو شد

به دنبال مخالفت دادگاههای ایالت جورجیای آمریکا با حجاب زنان مسلمان هنگام ورود به دادگاه و دستگری یک زن مسلمان به علت امتناع از برداشتن حجاب خود در دادگاهی در غرب جورجیا شورای حقوقی این ایالت قانون فوق را لغو کرد.

شورای حقوقی ایالت جورجیا تصویب کرده حجاب دینی و پوشش سر برای علل پزشکی در دادگاهها مجاز است.

این شورا همچنین تصویب کرده اگر یک مقام امنیتی خواستار بازرسی بدنی شد این امکان برای فرد فراهم باشد تا این امر دور از انظار عمومی صورت بگیرد.

کارول هانستین که ریاست شورای حقوقی ایالت جورجیا را برعهده دارد در تبیین این حکم جدید گفت: اگر یک راهبه کاتولیک وارد دادگاه شود هیچکس از وی درخواست نمی کند که پوشش سر خود را بردارد. فکر می کنم که این قانون مناسب و واضح است.

تغییر این سیاست به واسطه رویدادهای سال 2008 و دستگیری لیزا وانتین بود که به ده روز زندان به جرم بی احترامی به دادگاه محکوم شد و تنها اتهام وی امتناع از برداشتن حجاب در دادگاهی در شهر داگلاسویل در غرب آتلانتا بود. وی در کمتر از یک روز از زندان آزاد شد.

فعالان حقوق مسلمانان از این اقدام خشمگین شده و به وزارت دادگستری ایالات متحده فشار وارد کردند که در این رابطه تحقیق کند، همچنین تظاهراتی هم در اعتراض به این اقدام انجام شد.

پس از آن مقامات این شهر اعلام کردند کارکنان خود را برای شرکت در کلاسهای آموزشی آماده خواهند کرد.

در آن زمان همچنین این مقامات مدعی شدند تلاش می کنند از قانونهایی پیروی کنند که پوشش سر را محدود می کنند.

لیزا وانیتین نیز گفته بود که وی خواهرزاده خود را برای حضور در یک جلسه دادرسی همراهی می کرد که مقامات مانع ورود وی به جلسه دادگاه شدند.

مقامات شهری همچنین در این رابطه اظهار نظر نکردند اما رئیس پلیس داگلاسویل مدعی شد که این رویداد به عدم اطلاع رسانی درست باز می گردد، چرا که وی برای بی احترامی به افسران پلیس دادگاه متهم شد نه برای روسری خود و در کمتر از یک روز از زندان آزاد شد.

ابراهیم هوپر سخنگوی شورای روابط اسلامی آمریکایی گفت: بحث و گفتگو برسر روسری در اماکن عمومی متداول شده به طوری که درحال حاضر نیز بحث پوشش آموزگاران در مدارس دولتی ایالت اورگان مطرح است و این شورا آن را پیگیری می کند.

مسلمانان ایتالیا از مرکل خواستند با اسلام‌هراسی مبارزه کند

اتحادیه سازمانهای اسلامی ایتالیا به‌عنوان بزرگترین گروه اسلامی این کشور در نامه‌ای به صدراعظم آلمان نگرانی خود را از مرگ زن محجبه در دادگاه این کشور اعلام کرده و خواستار مبارزه با اسلام‌هراسی شده است.

محمد نور داچان رئیس اتحادیه سازمانهای اسلامی ایتالیا گفت: ما می‌خواهیم اندوه و نگرانی جامعه اسلامی در ایتالیا برای قتل خواهر خود مروه شربینی در دادگاهی در آلمان ابراز کنیم.

داچان که امامت مسجد آنکونا در ایتالیا را برعهده دارد اظهار داشت که در برلین فضای اسلام‌هراسی در حال گسترش بوده و این فضا به واسطه نیروهای سیاسی خاص و همچنین رسانه‌ها که اغلب رفتاری غیرمسئولانه دارند تغذیه می‌شود.

در این نامه خطاب به انگلا مرکل آمده است: در کشور شما جامعه قابل‌توجهی از مسلمانان زندگی می‌کنند که در احیای مجدد آلمان پس از سالهای جنگهای وحشتناک سهم مهمی برعهده داشتند. این جامعه اکنون نگران است و دچار ضربه شده است و باید احساس امنیت مجدد خود را به دست آورد.

مروه شربینی زن مسلمان 32 ساله روز اول ژوئیه در دادگاهی در شهر درسدن آلمان به ضربات چاقوی یک نژادپرست آلمانی روس‌تبار کشته شد. این مسلمان محجبه که چهار ماهه باردار بود در مقابل همسر و پسر سه ساله اش تنها برای محجبه بودن به قتل رسید.

آموزش رانندگان اتوبوس استرالیا برای رفتار مناسب با بانوان مسلمان

درپی ممانعت یک راننده اتوبوس در استرالیا برای سوار کردن بانوان محجبه‌ای که نقاب برچهره دارند، یک بانوی مسلمان شکایتی را علیه شرکت اتوبوسرانی هیلزباس ارائه کرده و خواستار آموزش رانندگان اتوبوس برای رفتار مناسب با مسلمانان شده است.

خدیجه بانوی مسلمان و محجبه استرالیایی که هنگام سوار شدن به اتوبوس با مخالفت راننده مواجه شد که گفت برای پوشیدن این ماسک نمی توانی سوار اتوبوس شوی.

خدیجه در ادامه اظهارات خود گفت: مؤدبانه به راننده اتوبوس گفتم که این نقاب است و ماسک نیست، حجاب یک پوشش دینی است، اما راننده پاسخ داد این قانون است، زنانی که نقاب دارند نباید سوار اتوبوس شوند.

سرانجام پس از بحث و گفتگوی راننده و خدیجه وی سوار اتوبوس می شود اما پس از آن شکایتی را مبنی بر نژادپرستی به شرکت اتوبوسرانی هیلزباس ارائه می دهد.

این شرکت اتوبوسرانی اعلام کرده ما به شکایتهای مشتریان خود اهمیت می دهیم و از آنجا که این مسئله هنوز هم در دست بررسی است از اظهارنظر عمومی درباره آن خودداری می کنیم.

خدیجه به عنوان شاکی این پرونده اظهار داشته که خواستار مجازات راننده نیست بلکه از این شرکت اتوبوسرانی می خواهد دانش رانندگان خود را نسبت به رویکردهایی که باید نسبت به مسلمانان داشته باشند اصلاح کنند.

وی همچنین پیشنهاد کرده که می تواند در ارائه برنامه های آموزشی به رانندگان درباره نوع پوشش مسلمانان سهیم باشد.

اسلام حجاب را پوشش اجباری برای زنان مسلمان تلقی کرده و آن را نماد ابراز تعلقات دینی نمی داند اما در رابطه با نقاب بیشتر علمای مسلمان بر این باور هستند که این مسئله اجباری نیست بلکه تنها فرهنگی بوده و به خود زنان ارتباط دارد که نقاب صورت داشته باشند یا خیر.

مسلمانان استرالیا بیش از 200 سال است که در این کشور سکونت دارند و از آنجایی که 5/1 درصد از جمعیت 20 میلیونی این کشور را تشکیل داده اند پس از مسیحیت بزرگترین دین کشور محسوب می شوند.

اردوگاه معنوی تابستان مسلمانان ایتالیا در کنار زلزله‌زدگان برگزار می‌شود

بزرگترین گروه اسلامی ایتالیا در نظر دارد در طول ماه جاری میلادی به منظور اعلام همبستگی با مردمی که خانه‌های خود را در زلزله منطقه آبروتزو از دست داده‌اند اردوگاه تابستانی را در کنار آنها برگزار کند.

اتحادیه جوامع و سازمانهای اسلامی ایتالیا اعلام کرده است که این اردوگاه تابستانی را طی روزهای 25 تا 30 ژوئیه ( 3 تا 8 مرداد ماه) در فضایی کاملاً معنوی برگزار می‌کند.

در زلزله ماه آوریل لاکوئیلا شهر پایتخت منطقه آبروتزو 294 نفر کشته و 55 هزار نفر بی‌خانمان شدند. دهها هزار نفر از مردم این منطقه در چادرهای موقت زندگی می‌کنند.

اتحادیه جوامع و سازمانهای اسلامی ایتالیا دربیانه خود گفته است: ما با برادران و خواهران خود در این منطقه زلزله زده دیدار می‌کنیم تا همبستگی خود را با آنها نشان دهیم. ما در فضایی کاملاَ معنوی به مدت چندین روز در کنار آنها خواهیم بود، گردهمایی برگزار کرده، مطالعه می‌کنیم، نیروی خود را تقویت کرده و به دین خود توجه خواهیم داشت.

این اتحادیه به عنوان یک سازمان پوششی برای مسلمانان ایتالیا علت انتخاب این منطقه را نشانه واضح از احساس همبستگی مسلمانان با مردم این منطقه و نشان دادن اینکه ما در رنج و درد آنها سهیم بوده و از تلاشهای آنها برای بهبود وضعیت خود و دوباره‌سازی شهرها و روستاهایی که به‌شدت تخریب شده حمایت می‌کنیم.

سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا نیز اعلام کرده بود که قصد دارد تعطیلات تابستان خود را به جای ویلای مجلل خود در جزیره ساردینیا در منطقه آبروتزو بگذراند.

برلوسکونی همچنین محل اجلاس گروه هشت را که اوایل ماه ژوئیه برگزار شد به شهر لاکوئیلا تغییر داد تا سران جهان میزان آسیب این منطقه را از نزدیک مشاهده کنند.

نقش ائمه‌جماعات کنیا در مبارزه با مواد مخدر ارتقا می‌یابد

مبارزه علیه مواد مخدر در استان ساحلی (کوست) کنیا با تلاشهای مشترک دو نیروی اصلی یعنی جامعه اسلامی و پلیس صورت می‌گیرد به‌طوری‌که پلیس نقش رهبران دینی در ارتقای آگاهی جامعه درباره این معضل اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهد.

لئو نیونگیسا افسر پلیس استان ساحلی در کنیا اظهار داشت که افسران پلیس ارشد تاکنون جلساتی را با شورای ائمه جماعات و وعاظ کنیا و مقامان مسلمان در بخشهای مختلف استان برگزار کرده‌اند.

این جلسات با هدف حساس کردن عموم مردم نسبت به خطرات مواد مخدر و نشان دادن این مطلب که رهبران مسلمان در تمام سطوح می‌توانند به پلیس در دستگیر کردن قاچاقچی ها و فروشندگان موارد مخدر و همچنین ارتقا آگاهی عمومی نسبت به این معضل اجتماعی کمک کنند صورت می‌گیرد.

سازمانهای برجسته اسلامی، ائمه جماعات، مدیران مدارس، آموزگاران اسلامی، سالخوردگان دهکده ها، رهبران گروههای جوانان و رهبران گروههای زنان از جمله شرکت‌کنندگان در این جلسات بوده‌اند.

نیونگیسا همچنین اظهار داشت که همکاری میان مقامات ارشد پلیس و روحانیان مسلمان نقش مهمی در مبارزه با اعتیاد در منطقه داشته است و از این پس نیز ادامه خواهد یافت. این جلسات در شهرهای مختلف سراسر استان برگزار شده تا بتوان به تهدیدی مخدر در این منطقه اشاره کرد.

این افسر پلیس در ادامه اظهارات خود تأکید کرد: ما با تلاشهای مشترک با رهبران دینی در ایجاد آگاهی برای عموم مردم تلاش کردیم به آنها ثابت کنیم که نقش و رویکردهای آنها در مبارزه علیه مواد مخدر برای جامعه بسیار مؤثر است.

همکاری پلیس و رهبران دینی، مقامات اجرایی استانی، زنان ، جوانان و آموزگاران دینی مدارس امید به ریشه کن کردن اعتیاد در این منطقه را میان جامعه احیا کرده است.

محمد خلیفه دبیر اجرایی شورای اسلامی مسلمانان کنیا اظهار داشت که این سازمان تصمیم دارد با پلیس برای دستگیری قاچاقچی‌ها و فروشندگان مواد مخدر همکاری کند.

رهبران اسلامی و فعالان زنان در کنیا به‌کرات افزایش موارد طلاق پس از اعتیاد افراد خانواده و ترک خانه توسط پدران را تقبیح کرده‌اند. از سوی دیگر تعدادی از افسران پلیس برای نادیده گرفتن فروشندگان مواد مخدر به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

خدمات کلینیکی در تاتارستان براساس موازین شرع ارائه می‌شود

سخنگوی هیئت معنوی مسلمانان تاتارستان اعلام کرد که یکی کلینیکهای خصوصی شهر قازان روزهای شنبه به طور اختصاصی براساس موازین شرع اسلام بیماران مسلمان را معاینه می‌کند.

احمد خلیلوف سخنگوی هیئت معنوی مسلمانان تاتارستان گفت: این پروژه مشترک هیئت معنوی مسلمانان تاتارستان با مدیران کلینیکهای خصوصی است.

خلیلوف گفت: بیماران در این کلینیک می‌توانند از خدمات درمانی، پزشک متخصص زنان، متخصص مجاری ادرادی، جراحی و سایر پزشکان بدون هراس از اینکه ممکن است احساسات دینی آنها خدشه دارشود استفاده کنند.

روزهای شنبه در این کلینیک قازان پزشکان همجنس بیمار برای آنها در نظر گرفته می‌شود و سایر کارکنان یا بیماران نیز نمی‌توانند در طول معاینه وارد اتاق شوند.

تمام پزشکان این کلینیک در روزهای مشخص شده مسلمان خواهند بود و پوشش آنها مطابق با موازین اسلامی است.

علاوه براین، روزهای شنبه در این کلینک اتاق ویژه‌ای برای اقامه نماز در اختیار مسلمانان قرار خواهد داد و سرویسهای بهداشتی به تسهیلات وضو پیش از اقامه نماز مجهز می‌شوند.

مسلمانان سوئیس خواستار آموزش ائمه‌جماعات در دانشگاه‌ها شدند

تحقیقات و نظر سنجی‌ها در سوئیس نشان می‌دهد جوامع مسلمان و نهادهای آموزشی با آموزش ائمه جماعات آینده در دانشگاه‌های این کشور موافق بوده و خواستار توجه به شایستگی اجتماعی در این تعلیمات هستند.

تحقیقات انجام شده از سوی بنیاد ملی علم در سوئیس نشان می‌دهد که کانونها باید گامهای ضروری را برای تعیین برنامه‌ها با همکاری دانشگاهها و مسلمانان انجام دهند.

در حال حاضر ائمه جماعاتی که در سوئیس فعال هستند یا کشور را برای آموزش بیشتر ترک کرده و یا از سایر کشورها به این سوئیس مهاجرت کرده‌اند. این درحالی است که محقق اعلام کرده‌اند جوامع مسلمان خواستار ارائه اسلامی معتبر و مناسب با معیارهای سوئیس است اما در عین حال نسبت به مداخله دولت در آموزش کمتر تمایل نشان داده‌اند.

محققان سوئیس اظهار داشته‌اند که نتایج تحقیقات آنها موجب شگفتی بوده و با انتظارات آنها فاصله داشته است.

اولریش رادولف استاد مؤسسه مطالعات شرقی در دانشگاه زوریخ اظهار داشت نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اتفاق آرا میان جامعه اسلام میسر است و همچنین شکاف چندانی میان جامعه مسلمان و جامعه غیرمسلمان سوئیس وجود ندارد.

رادولف همچنین اظهار داشته است که باور عمومی بر این است که وضعیت کنونی آموزش ائمه جماعات رضایت‌آمیز نیست، چرا که ائمه جماعات خارج از کشور با پیشینه فرهنگی و اجتماعی سوئیس آشنا نیستند.

شرکت‌کنندگان در این تحقیق گفته است که برنامه‌های تدریس برای ائمه جماعات باید صلاحیت و شایستگی اجتماعی آنها را تقویت کند، ادغام را تسهیل کرده و شفافیت را میسر سازد تا تفکرات افراط‌گرایانه راهی به جامعه اسلامی نداشته باشند.

شرکت‌کنندگان در این تحقیقات همچنین نقش امام جماعت در سوئیس را مشابه یک روحانی مسیحی تلقی کرده و اظهار داشته‌اند که ائمه جماعات نباید صرفاَ واعظ یا آموزگار باشد بلکه باید مشاور جامعه باشد و به آنها اهمیت بدهد.

کریستوف اهلینگر از دپارتمان مطالعات دینی دانشگاه زوریخ گفت: اجرای نتایج این تحقیقات بدون یاری سیاستمداران دشوار است. این نوع آموزش زمانی جذابتر می‌شود که فرصتهای شغلی هم در اختیار طلاب قرار دهیم.

وی همچنین اشاره کرد که تلاشهای پیشین برای آموزش ائمه جماعات در دانشگاههای باسل و فریبورگ موفقیتهای محدودی داشت و علت آن دشواری سازمانی و مالی آنها بوده است.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که پاسخ قطعی به پرسش سرمایه‌گذاری وجود ندارد اما اکثر نهادها و سازمانهایی که در این تحقیقات شرکت کرده‌اند با ارائه بودجه دولتی نسبت به این آموزشها موافق بوده‌اند.

در ماه می دولت اعلام کرده بود که در انتظار اعلام نتایج این تحقیق است تا بتواند موضع مناسب خود را اتخاذ کند تاکنون هیچ کدام چهار حزب اصلی سوئیس با برنامه آموزش برای ائمه جماعات مخالفت نکرده‌اند.

طارق رمضان برجسته‌ترین متفکر مسلمان سوئیس نیز اظهار داشته است که ارائه آموزش به ائمه جماعات در سوئیس از ضرورت بسیاری برخوردار است.

وی همچنین گفته است که آموزش ائمه جماعات در داخل کشور از اهمیت حیاتی برخوردار است.

طارق رمضان از پیشنهاد ارائه بودجه مختلف از کمکهای دولتی و مالیت همگام با مقررات مذاهب مسیحی در سوئیس موافق است.

2700 زائر مسلمان چینی راهی خانه خدا می‌شوند

دولت چین به بیش از 2700 مسلمان اجازه داده است امسال برای انجام فرائض معنوی حج در 10 گروه مختلف راهی خانه خدا شوند.

زائران چینی از شهرهای بزرگ منطقه سین جیان از جمله ارومچی، یلی، کاشگار و هوتان بوده و به‌زودی در کلاسهای آموزشی برای انجام اعمال حج، نگرانی‌های امنیتی و یادگیری نیازهای اولیه به زبان اولیه شرکت خواهند کرد.

کمیسیون دولتی امور قومیتها متصدی این گروههای زائران خواهد بود و آنها را همراهی می‌کند.

طی 20 سال گذشته بیش از 30 هزار مسلمان چینی به مکه در عربستان سعوی سفر کرده‌اند که 2800 نفر از آنها سال گذشته راهی حج شدند.

برخی از تحلیلگران تعداد درحال افزایش مسلمانان چینی به سفر حج را نشانه افزایش استانداردهای زندگی در چین دانسته‌اند. چون هزینه چنین سفرهایی برای هر فرد 40 هزار یوان ( 5850 دلار) است.

تسهیلات دینی حق کارکنان مسلمان آمریکایی است

دفتر شورای روابط اسلامی- آمریکایی در مینه سوتا اعلام کرد فروشگاه زنجیره ای "وال مارت" توافق کرده تسهیلاتی برای کارکنان مسلمان خود فراهم کند تا آنها بتوانند در محل کار خود نماز بخوانند.

دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در مینه‌سوتا اعلام کرد که ارائه تسهیلات دینی برای کارمندان فروشگاه زنجیره ای مینه‌سوتا به دنبال مداخله این شورا در پرونده کارمند مسلمانی صورت گرفته که به دلیل نقض قانون سرپرست جدید مبنی بر ممنوعیت اقامه نماز در فاصله زمانی استراحت بین کار اخراج شده بود.

سرپرست قبلی در این فروشگاه به کارکنان اجازه می داد در این فاصله زمانی به اقامه نماز یومیه بپردازند.

به دنبال بحثها و رایزنیها میان دفتر شورای روابط اسلامی- آمریکایی در مینه‌سوتا و نمایندگان محلی و ملی فروشگاه وال مارت، این کارگر مسلمان بار دیگر در این فروشگاه استخدام شد و حق اقامه نماز برای وی به رسمیت شناخته شد.

زهرا الجبری هماهنگ کننده حقوق مدنی در دفتر مینه سوتای این شورا گفت: ما از نحور برخورد وال مارت با این مسئله قدردانی کرده و از توافق آن برای فراهم کردن تسهیلاتی دینی برای کارکنان مسلمان استقبال می کنیم.

الجبری یادآور شد که عنوان هفتمین قانون حقوق مدنی مصوب سال 1964 و قانون حقوق بشر مینه‌سوتا از حق کارکنان برای انجام آداب دینی خود در محل کار تا زمانی که برای کارفرما دردسری ایجاد نشود حمایت کرده است.

قرار است دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در مینه سوتا روز 4 آگوست (14 مرداد ماه) کارگاهی در شهر سنت پل با عنوان " تعاملات مثبت: کارکردن مؤثر با کارکنان مسلمان" برگزا رکند که طی آن آداب دینی مسلمانان و چگونگی فراهم کردن تسهیلات دینی در محل کار را تبیین خواهد کرد.

شورای روابط اسلامی آمریکایی همچنین پیشتر کتابچه ای با عنوان " راهنمای کارفرما به آداب اسلامی" منتشر کرده بود تا کارفرمایان را در فراهم کردن تسهیلات دینی در محل کار که در قانون اساسی توصیه شده راهنمایی کند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان آزادی های مدنی است که تلاش می کند درک اسلام، گفتگوی بین ادیان، حمایت از آزادی های مدنی، قدرت مسلمانان آمریکایی را ارتقا داده و به ایجاد ائتلافهایی بپردازد که به ترویج عدالت و درک دوجانبه می پردازند.

دولت کنیا حق تحصیل دانش‎‌آموزان محجبه را به مقامات متذکر شد

در واکنش به نگرانی مسلمانان که برخی مدارس عمومی دختران مسلمان را از داشتن حجاب و روسری منع کرده‌اند دولت، حق دانش‌آموزان محجبه را براساس قانون اساسی به مدارس متذکر شد.

دولت کنیا به سرعت برای ممانعت از ایجاد یک جریان مناقشه برانگیز بالقوه اعلام کرد که دختران مسلمان برای پوشیدن حجاب و روسری در مدارس کاملا آزاد هستند.

آزادی دینی در قانون اساسی کنیا تضمین شده است اما برخی از مدارس دولتی اخیرا مسلمانان را از پوشیدن حجاب منع کردند.

کریجا متاهی وزیر آموزش کنیا در جمع مقامات آموزشی و مدیران مداس گفت: می خواهم به شما یادآوری کنم که هیچ دانش آموزی را نمی توان براساس دین از آموزش محروم کرد، حقی که در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

وی همچنین به مدیران مدارس گفت که دانش آموزانی را که برای حجاب از مدارس اخراج کرده اند بی درنگ به مدرسه بازگردانند.

براساس گزارش های رسیده تاکنون بیش از 20 مدرسه که بیشتر آنها در نایروبی و کوست قرار داشته دانش آموزان خود را به علت محجبه بودن اخراج کرده اند.