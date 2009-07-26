به گزارش خبرگزاری مهر، پیشفروش بلیتهای جشنواره از دو روز آینده در همدان آغاز میشود. ظرفیت سالنهای سینمایی شهر حدود 82 هزار و 840 نفر است که از این تعداد 24 هزار قطعه بلیت مربوط به دستگاههای اجرایی و کلاسهای اوقات فراغت است و به صورت هدیه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
تاکنون شش سانس نیز در راستای اجرای برنامهها در سطح استان در نظر گرفته شده است. هر روز از ساعت 9 صبح تا 12 شب در سالنهای مختلف برنامه نمایش فیلم برگزار میشود و در صورت استقبال برای سانس 12 تا 2 بامداد نیز برنامهریزی شده است.
قیمت بلیتها نیز نسبت به دوره قبل تغییری نکرده و همان 10 هزار ریال است و در سازمان دانشآموزی (کانون مهدیه) واقع در خیابان مهدیه همدان پیشفروش میشود. جشنواره فیلم کودک همدان 11 تا 15 مردادماه برگزار میشود.
