۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

130 هزار بلیت جشنواره فیلم کودک پیش‌فروش می‌شود

130 هزار قطعه بلیت برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان چاپ شده و توزیع آنها در سطح استان هفته آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره از دو روز آینده در همدان آغاز می‌شود. ظرفیت سالن‌های سینمایی شهر حدود 82‌ هزار و 840 نفر است که از این تعداد 24 هزار قطعه بلیت مربوط به دستگاههای اجرایی و کلاس‌های اوقات فراغت است و به صورت هدیه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

تاکنون شش سانس نیز در راستای اجرای برنامه‌ها در سطح استان در نظر گرفته شده است. هر روز از ساعت 9 صبح تا 12 شب در سالن‌های مختلف برنامه نمایش فیلم برگزار می‌شود و در صورت استقبال برای سانس 12 تا 2 بامداد نیز برنامه‌ریزی شده است.

قیمت بلیت‌ها نیز نسبت به دوره قبل تغییری نکرده و همان 10‌ هزار ریال است و در سازمان دانش‌آموزی (کانون مهدیه) واقع در خیابان مهدیه همدان پیش‌فروش می‌شود. جشنواره فیلم کودک همدان 11 تا 15 مردادماه برگزار می‌شود.

