اخبار کوتاه ورزشی کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در ادامه برگزاری مسابقات کشوری باستان کاری در اصفهان، نونهالان باستانی کار کرج نائب قهرمان شدند.

در این رقابتها 20 تیم از استانهای مختلف به مدت سه روز با هم به رقابت پرداختند و در پایان هادی رضایی پور در قسمت چرخ تیز و چرخ چمنی به ترتیب صاحب مدال طلا و برنز شد.

همچنین محمدصادق تدین دیگر باستانی کار کرجی در قسمت میانداری انفرادی به مدال طلا رسید.

در این دور از رقابتها امیر براتی در قسمت هنر مرشدی به مدال طلا دست یافت و رضا آب باریکی در دو میل و سه چهار میل صاحب مدال برنز شد و صابر قنبری در قسمت کباده عنوان ششم را به دست آورد.

دوندگان کرجی در مسابقات نوجوانان کشور در زنجان در خشیدند

در این رقابتها دوندگان کرجی پویا خلیلی در ماده 100متر و پرش طول (اول)، محمد جراحی در 110 متر مانع (اول) و پرش ارتفاع (سوم)، نیما میرزایی در 200 متر (سوم)، سپهر امیر شاهرخ در 400 متر و پرش سه گام به ترتیب سوم و هشتم شدند.

186 دونده در قالب 31 تیم از استانهای مختلف در این مسابقه ها به مدت سه روز با هم به رقابت پرداختند.

در این دوره از مسابقات تیم کرج توانست رتبه ششم کشوری را به خود اختصاص دهد.





شرکت کرج در مسابقات منطقه ای و دسته یک فوتبال ساحلی

یک باشگاه از کلانشهر کرج جهت مسابقات منطقه ای و دسته یک فوتبال ساحلی کشور شرکت می کند.

این باشگاه در حال احداث یک باب زمین ساحلی استاندارد در مجموعه ورزشی انقلاب کرج بوده که تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مسابقات رسمی در رشته فوتبال ساحلی برای اولین بار در کرج برگزار می شود.

برگزاری مسابقات انتخابی جوانان آزاد و فرنگی در سالن انقلاب کرج

در کشتی فرنگی تیم شجاعی با 58 امتیاز مقام اول، مشکین دشت با 52 امتیاز مقام دوم، جوادی با 50 امتیاز مقام سوم، مطهری با 48 امتیاز مقام چهلرم، اتوبوسرانی با 27 امتیاز مقام پنجم و صاحب الامرر با 36 امتیاز مقام ششم را کسب کردند.

همچنین در مسابقات آزاد تیم شفق با 59 امتیاز مقام اول، مطهری با 55 امتیاز مقام دوم، مقاومت با 50 امتیاز مقام سوم، ماهدشت با 44 امتیاز مقام چهارم، بابایی با 42 امتیاز مقام پنجم و هفتم تیر با 23 امتیاز مقام ششم را به دست آوردند.