وزير دادگستري فردا به مجلس مي رود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" قرار است شوشتري در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به سئوال پيرموذن نماينده اردبيل در خصوص آخرين وضع پيگيري و گردش كار پرونده شهرام جزايري پاسخ دهد .

در سئوال نامبرده آمده است : با توجه به پايان يافتن محاكمه شهرام جزايري و نامگذاري امسال به نام سال پاسخگويي ولزوم رفع ابهام و پاسخ دادن به سوالات مطرح شده در بين مردم آخرين اقدامات قضايي در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و نحوه تعامل مسئولان اجرايي با شهرام جزايري و اينكه ازمسئولان اجرايي چه كساني و چه مبالغي رشوه دريافت كرده اند و چه سزايي را خواهند ديد چيست ؟

دراين سئوال همچنين عنوان شده است : از نمايندگان مجلس ششم چه كساني با چه مبالغ و يا امتيازاتي و تحت چه عناويني به دريافت وجه اقدام كرده اند ونهايت اينكه گردش كار پرونده شهرام جزايري در چه مرحله اي است و با مفسدين اين پرونده قرار است چگونه برخورد شود.