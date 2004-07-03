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۱۳ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۹

براي پاسخگويي به سئوالي درباره پرونده شهرام جزايري

وزير دادگستري فردا به مجلس مي رود

اسماعيل شوشتري وزير دادگستري براي پاسخ گو يي به سئوالي درباره آخرين وضع پيگيري و گردش كار پرونده شهرام جزايري فردا در كميسيون قضايي حقوقي مجلس حاضر مي شود .

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"   قرار است شوشتري در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به سئوال  پيرموذن نماينده اردبيل در خصوص آخرين وضع پيگيري و گردش كار پرونده شهرام جزايري پاسخ دهد .

در سئوال نامبرده آمده است : با توجه به پايان يافتن محاكمه شهرام جزايري و نامگذاري امسال به نام سال پاسخگويي ولزوم رفع ابهام و پاسخ  دادن به سوالات مطرح  شده در بين مردم آخرين اقدامات قضايي در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي  و نحوه تعامل مسئولان اجرايي با شهرام جزايري و اينكه ازمسئولان اجرايي  چه كساني و چه مبالغي رشوه دريافت كرده اند و چه سزايي را خواهند ديد چيست ؟

دراين سئوال همچنين عنوان شده است : از نمايندگان مجلس ششم چه كساني با چه مبالغ و يا امتيازاتي و تحت چه عناويني به دريافت وجه اقدام كرده اند ونهايت اينكه گردش كار پرونده  شهرام جزايري در چه مرحله اي است و با مفسدين اين پرونده قرار است چگونه برخورد شود. 

کد مطلب 91860

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