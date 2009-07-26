  1. بین الملل
مشارکت 79 درصدی در انتخابات کردستان عراق / ریاست مجدد بارزانی

برگزار کنندگان انتخابات ریاست و پارلمان کردستان عراق از مشارکت 5/78 درصدی مردم این منطقه در این انتخابات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، انتخابات ریاست و پارلمانی منطقه خود مختار کردستان عراق روز گذشته برگزار شد.

به گفته مقامهای محلی درصد مشارکت مردم در این انتخابات بسیار بالا بوده به طوری که حدود 5/2 میلیون نفر از رای دهندگان در آن شرکت کرده اند.

کمیسیون برگزار کننده انتخابات منطقه کردستان عراق با بیان اینکه میزان مشارکت در این انتخابات 5/78 درصد بوده است، از اعلام نهایی نتایج آن طی روزهای آتی خبر داد. این در حالی است که صندوقهای رای گیری در کردستان عراق با اتمام مهلت تعیین شده جمع آوری و به منظور شمارش، به بغداد فرستاده شده است.

بر اساس این گزارش، "مسعود بارزانی" رئیس فعلی منطقه کردستان عراق شانس نخست انتخاب مجدد به این سمت است. منطقه کردستان عراق شامل استانهای اربیل، دهوک و سلیمانیه از سال 1991 که هنوز صدام بر عراق حکومت می کرد، تا کنون به صورت خودمختار اداره می شود.

