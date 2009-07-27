نحوه کنترل آنفلوانزای خوکی در فرودگاههای بین المللی دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین گزارش خود تعداد مبتلایان به ویروس آنفوانزای H1N1 نوع A را 160هزار نفر اعلام کرد. شیوع این بیماری همزمان با آغاز فصل سفرهای تابستانی می تواند از طریق مسافرانی که از کشورهای با خطر بالای شیوع به خصوص آمریکا، مکزیک، آرژانتین، فرانسه و انگلیس به دیگر نقاط دنیا سفر می کنند گسترش بیشتری یابد.

به همین منظور بسیاری از فرودگاههای بین المللی دنیا ضوابط سختی را در خصوص پیگیریهای بهداشتی مسافرانی که قصد سفر از طریق خطوط هوایی را دارند به اجرا گذاشته اند.

فرودگاههای انگلیس

درحال حاضر بیشترین هشدار و شدیدترین کنترلها در فرودگاههای انگلیس اعمال می شود. به طوری که در فرودگاههای این کشور با حداقل علائمی که یک مسافر در زمان تحویل بار بروز می دهد که می تواند دال بر وجود علائم بیماری آنفلوانزا باشد برخورد جدی می شود.

از شنبه هفته گذشته پرسنل فرودگاههای انگلیس با دقت بسیار بالا مسافران را در قسمت "چک- این" (تحویل بار و کنترل بلیت) کنترل می کنند. کافی است که در این قسمت کوچکترین علائم مربوط به خستگی، برافروختگی چهره (در اثر تب) و یا عطسه و سرفه مشاهده شود. پس از مشاهده این علائم، بلافاصله ماموران کنترل برای مسافر آزمایشات پزشکی تجویز می کنند و در صورتی که علائم اولیه حضور آنفلوانزا به اثبات برسد از ورود مسافر به هواپیما ممانعت می شود.

تاکنون 29 نفر در انگلیس در اثر ابتلا به آنفلوانزای جدید جان خود را از دست داده اند.

از میان شرکتهای هواپیمایی که بیشترین کنترلها را برای مقابله با این ویروس اجرا می کنند شرکتهای "ویرجین" و "بریتیش ایر- وی" هستند.

فرودگاههای چین و تایلند

همچنین چین و تایلند نیز اندازه های خاصی را برای پیشگیری از گسترش ویروس آنفلوانزای H1N1 نوع A در نظر گرفته اند. در این کشورها مقامات فرودگاهها اسکنرهایی را در قسمت "چک- این" برای کنترل دمای بدن مسافران و شناسایی افرادی که تب دارند نصب کرده اند.

فرودگاههای ایتالیا

درحال حاضر براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایتالیا در میان کشورهایی که در معرض خطر شیوع بالای ویروس هستند قرار ندارد و بنابراین درحال حاضر در قسمت تحویل بار فرودگاهها اندازه های ویژه ای در نظر گرفته نشده است. این درحالی است که ماموران کنترل در فرودگاههای این کشور به خصوص فرودگاه رم و میلان نسبت به پروازهای مستقیمی که از آمریکا، انگلیس و مکزیک می آیند تدابیر لازم را اجرا می کنند.

نصب دستگاههای ویژه در فرودگاهها

در بسیاری از فرودگاهها دماسنجهایی ویژه الکتریکی نصب شده اند که می توانند با کنترل دمای بدن مسافران، علائم تب را در این افراد نشان دهد به طوری که مسافر با قرار گرفتن در مقابل یک اسکنر بلافاصله از طریق حسگرهای این اکسنرها می توانند دمای بدن مسافر را تعیین کنند. به این ترتیب به راحتی می توان مانع عبور افراد تب دار از مرز هوایی شد.

به گزارش مهر، مقامات بهداشتی اروپا در خصوص سفرهای تابستانی توصیه کرده اند که درصورتی که مسافران قصد عزیمت به کشورهای داخل اتحادیه اروپا و یا به ایسلند، نروژ، لیختن اشتاین و سوئیس را دارند حتما کارت بیمه خدمات درمانی اروپایی خود را همراه داشته باشند. همچنین مسافرانی که به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا (آرژانتین، استرالیا، بوسنی هرزگوین، برزیل، واتیکان، کراوسی، مقدونیه، پرنس نشین موناکو، سن مارینو، صربستان، مونتنگرو و تونس) سفر می کنند نیز می توانند از این کارت اروپایی خود استفاده کنند.