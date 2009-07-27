توسعه شاخه بین المللی دانشگاه هرمزگان در جزیره قشم

احمد نوحه گر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای شاخه بین الملل دانشگاه هرمزگان در قشم به شورای گسترش پیشنهاد راه اندازی دو رشته جدید آبخیز داری و تحقیقات آموزشی را داده ایم که در صورت تصویب برای مهرماه در این رشته ها دانشجو می پذیریم.

وی ادامه داد: رشته های سازه های دریایی، ادبیات فارسی، بوم شناسی، شیلات در گرایش منابع طبیعی و تبدیل انرژی در گروه مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد رشته های شاخه بین الملل دانشگاه هرمزگان در قشم هستند که برای مهر ماه در دور دوم در آنها دانشجو پذیرش می شود.

رئیس دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: در حال حاضر در این چهار رشته نزدیک به 80 دانشجو داریم که در صورت تصویب دو رشته جدید در مهر ماه تعداد این دانشجویان به 200 نفر خواهد رسید.

وی افزود: بحث مربوط به شاخه بین الملل دانشگاه هرمزگان تا به حال با همکاری خوب منطقه آزاد قشم و با توصیه های وزیر علوم پیشرفت خوبی داشته است. همچنین منطقه آزاد قشم ساختمان خوبی را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار دانشگاه قرار داده است.

نوحه گر ادامه داد: به دنبال این هستیم که در شاخه بین الملل دانشگاه هرمزگان در قشم جهشی در توسعه تحصیلات تکمیلی در استان ایجاد کنیم.