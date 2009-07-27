آغاز عملیات احداث پارک علم و فناوری دانشگاه هرمزگان از هفته آینده

احمد نوحه گر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملیات ساختمانی احداث پارک علم و فناوری دانشگاه هرمزگان حداکثر تا 10 روز آینده آغاز می شود.

وی در رابطه با محل تامین بودجه احداث این مرکز افزود: استانداری هرمزگان زمین احداث این پارک را در اختیار دانشگاه قرار داده و اعتبار اولیه احداث را نیز که بالغ بر 500 میلیون تومان می شود را تامین کرده است.

رئیس دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز هزینه مطالعه فاز یک احداث پارک علم و فناوری دانشگاه هرمزگان را تامین کرده است.

وی ادامه داد: احداث پارک علم و فناوری در استان هرمزگان تاثیرات مهمی را از نظر تجاری سازی علم و پیشرفت صنایع دارد چرا که بناست استان هرمزگان قطب صنعتی کشور شود.