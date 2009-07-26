  1. ورزش
انتقاد مهریزی از فدراسیون:

یادشان رفت دعوتنامه بفرستند/ دیگر در نشست‌های فدراسیون شرکت نمی کنیم

مدیرعامل باشگاه استیل آذین با انتقاد از عملکرد فدراسیون فوتبال، تاکید کرد از این پس به هیچ عنوان در نشست‌های این فدراسیون شرکت نخواهد کرد.

امیر مهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عدم حضور نماینده باشگاه استیل آذین در نشست صبح یکشنبه باشگاه‌های لیگ برتری عضو مجمع عمومی فدراسیون فوتبال با اعضای هیئت رئیسه و رئیس این فدراسیون گفت: متاسفانه با توجه به اینکه دفتر باشگاه ما با محل فدراسیون فوتبال 2 کوچه فاصله دارد اما دعوتنامه‌ای برای حضور در این نشست به دستمان نرسید.

وی ادامه داد: وقتی کمیته انضباطی علیه ما حکم می دهد یا اتفاقی این چنینی رخ می دهد، بلافاصله نامه‌های مربوطه به دست ما می رسد اما چنین نامه مهمی برای دعوت از باشگاه ما که قرار نبود در نشست امروز از آن تقدیر شود، بدستمان نرسید که موضوع بسیار جالب و ناراحت کننده‌ای است. 

مدیرعامل باشگاه استیل آذین تاکید کرد: ما تیمی تهرانی هستیم که با اقتدار به لیگ برتر صعود کردیم اما ارسال نشدن چنین نامه مهمی نشان دهنده بی تفاوتی به ماست، به همین دلیل به هیچ عنوان در مجالس و نشست‌های آتی فدراسیون فوتبال شرکت نمی کنیم. این صحبت بنده و شخص آقای هدایتی است.

مهریزی در پایان در مورد آخرین اخبار نقل و انتقالات باشگاه استیل آذین گفت: پس از آنکه با زندی به توافق رسیدیم با این بازیکن قرارداد یکساله امضا کردیم. همچنین امیر شاپورزاده برای عقد قرارداد نهایی و حضور در تمرینات تیم استیل آذین دوشنبه شب وارد تهران می شود.

