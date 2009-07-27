لزوم توجه جدی به تذکرات مراجع/ خون برخی افراد به ‌ناحق ریخته‌ شد

حجت السلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر، تلاش مقام معظم رهبری را در راستای حفظ بنیه های وحدت برای تضمین اعتماد ، آرامش و امنیت در جامعه اسلامی دانست وافزود: باید به این مهم و همچنین نظر مراجع بیش از پیش توجه شود.



وی در ادامه سخنانش به بیانات اخیر آیت الله مکارم شیرازی در مشهد مقدس مبنی بر توصیه ایشان نسبت به خارج کردن جامعه از انفعال ، نگرانی ویاس وناامیدی اشاره نمود وگفت: تذکرات آیت الله مکارم شیرازی جزء تذکرات بزرگان ودلسوزان انقلاب اسلامی است که باید برای حفظ ارزشهای نظام به آن توجه نمائیم.



معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه پایه های انقلاب طی 30 سال گذشته در سطح بین المللی آنچنان استوار ومحکم شده است که جهان غرب بدون نظر جمهوری اسلامی در معادلات بین المللی کاری از پیش نمی برد، عنوان کرد: پشتوانه این موضوع وحدت مردم حول محور ولی فقیه است.



وی با اظهار امیدواری از حرکت نخبگان وبزرگان جامعه در راستای ولایت، تاکید کرد: هرکسی که باعث نا امنی در جامعه شود منفور ملت خواهد بود.



سالک موضوعات مطرح شده از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی را در نماز جمعه تهران را از سر دلسوزی دانست و یادآورشد: در حقیقت مردمی که با حضور 85 درصدی خود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند به اصل نظام رای دادند ضمن اینکه آنان می فهمند که باید وحدت را در جامعه حفظ نمایند.



این عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه نوع نگاه هاشمی مطمئنا برای حفظ وحدت در جامعه بود ، اظهار داشت: اما متاسفانه در این میان عده ای آشوبگر وجود دارند که با آنها نمی توان کنار آمد وباید با آنان برخورد قانونی شود.



وی بر جدا بودن صف حامیان کاندیداها از صف اغتشاشگران تاکید نمود ومتذکر شد: یک لحظه هم نمی توان از عوامل پشت پرده این جریانات گذشت چراکه در این حوادث خون برخی از مردم به ناحق ریخته شده و بیت المال نیز ضایع شده است.