تساوی رسانه ورزش و پیشکسوتان استقلال / یاد و خاطره "تکین" گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از آغاز این دیدار که در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد، اعضای دو تیم رسانه ورزش و پیشکسوتان استقلال و همچنین مسئولان هیئت فوتبال استان تهران با نثار شاخه های گل به تمثال زنده یاد مجتبی تکین، یاد و خاطره دبیر گروه عکس خبرگزاری مهر را گرامیداشتند.

در این دیدار که بازی افتتاحیه نخستین دوره رقابتهای فوتبال لیگ پیشکسوتان استان تهران نیز محسوب می شد، دو تیم در پایان به تساوی یک بر یک دست یافتند. برای تیم فوتبال رسانه ورزش محمد شهرابی و برای پیشکسوتان استقلال بیژن طاهری از روی نقطه پنالتی گل زدند.

در تیم فوتبال منتخب خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی عادل فردوسی پور نیز به میدان رفت. نکته حاشیه ای این دیدار حضور برخی خبرنگاران رسانه های ورزشی در رختکن تیم فوتبال رسانه ورزش بود. این خبرنگاران به دنبال مصاحبه با عادل فردوسی پور و مشخص کردن تکلیف برنامه تلویزیونی 90 بودند.

ناصرحجازی سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال ، مجید نامجو مطلق ، بیژن طاهری ، محمد نوری، بهروز پرورشخواه ، هاشم حیدری ، شاهرخ بیانی و ... از جمله بازیکنانی بودند که برای تیم فوتبال استقلال به میدان رفتند.