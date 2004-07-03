حريفان تداركاتي تيم ملي فوتبال مشخص شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم ملي فوتبال كشورمان كه براي برپايي اردويي 10روزه روزپنجشنبه هفته جاري راهي آلمان شده بود ساعت 20 امروزبه وقت تهران اولين ديدارتداركاتي خود رامقابل تيم ويل ازسوييس درزمين چمن كمپ شهر" فريدريخ شافن" برگزار خواهد كرد.

براساس اعلام قبلي برانكو ايوانكوويچ تيم ملي فوتبال كشورمان دراين اردوچهارديدارتداركاتي با تيم هاي اروپايي برگزارخواهد كرد كه اولين آن با يك تيم سوييسي انجام مي شود. اين تيم فردا نيزبه مصاف تيم " كارنيوبرگنس " ازاتريش خواهد رفت كه دردسته دوم ليگ اين كشورحضوردارد.

* تيم ملي كشورمان ازروزپنجشنبه تاكنون چهارجلسه تمريني را پشت سرگذاشته وبازيكنان با انجام برنامه هاي تاكتيكي، خود را به شرايط آرماني نزديك مي كنند.

* ملي پوشان ومربيان كشورمان ازآب وهواوشرايط ميزباني كمپ محل تمرين خود ابرازرضايت مي كنند.

*علي دايي كاپيتان ومهاجم تيم ملي فوتبال كشورمان قراراست فردا به اردوي اين تيم ملحق شود اما وضعيت مهرزاد معدنچي هنوز مشخص نشده است.

* تيم ملي كشورمان قراراست با يك تيم دسته چهارمي آلمان و تيم " آستريالوسا" از اتريش نيز ديدارهاي تداركاتي دروقت هاي 45 دقيقه ايي برگزاركند.

* يحيي گل محمدي و آرش برهاني كه دراولين روز حضور تيم ملي در آلمان با مشكلات آب وهوايي مواجه شده بودند با تلاش پزشكان سلامتي خود را بازيافته اند وپابه پاي سايربازيكنان تمرين مي كنند.

* مهدي مهدوي كيا هافبك تيم فوتبال هامبورگ المان با هماهنگي قبلي با برانكو ايوانكوويچ به اردوي تيم ملي ملحق نخواهد شد و كماكان درتمرينات هامبورگ شركت مي كند.

* هتل محل اقامت ملي پوشان كشورمان دركمپ شهر" فريدريخ شافن " از امكانات خوبي برخورداراست و كاروان تيم ملي ازاين وضعيت راضي است.

* برانكوايوانكوويچ سرمربي تيم ملي كشورمان ازوضعت كليه بازيكنان ابرازرضايت كرد و بسياراميدوار است كه تيم ملي بتواند پس ازپشت سرگذاشتن اين اردوبه آمادگي ايده آل اوبراي جام ملتهاي آسيا دست پيدا كند.