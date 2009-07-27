سال گذشته 60 رشته در مراکز فنی و حرفه ای استان یزد حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد اکبرنژاد یکشنبه شب در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص چگونگی ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای در مناطق مختلف استان با توجه به قابلیتهای هر منطقه اظهار داشت: یکی از سیاستهای اصلی سازمان فنی و حرفه ای کشور در ارائه آموزشها، ارائه مهارتهای بومی است و استان یزد نیز در بسیاری از شهرستانهای استان در همین راستا حرکت کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از شهرستانهای استان یزد به لحاظ قابلیتهای خاص قابل توجه هستند، به ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای در همین زمینه پرداخته شده تا بعد از آموزش برای کارآموزان اشتغال نیز ایجاد شود.

اکبرنژاد خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در شهرستان خاتم که قطب کشاورزی استان یزد به شمار می‌ رود بیشتر آموزشها در قالب کشاورزی، فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی ارائه می‌ شود یا در شهرستان میبد بیشتر آموزشها در قالب کارگاههای سرامیک و سفال به علاقمندان ارائه می‌ شود.

وی افزود: توجه به قابلیتهای هر منطقه به طور قطع در ایجاد اشتغال و ارتقا سطح این قابلیتها موثر خواهد بود.

اکبرنژاد یادآور شد: ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای بدون توجه به نیازسنجی کارآمد نخواهد بود بر همین اساس تلاش شده تا در بسیاری مناطق ابتدا نیازسنجی انجام شود سپس به ارائه آموزش فنی و حرفه ای پرداخته شود.

وی ادامه داد: در راستای همین نیازسنجی ها در طول یک سال گذشته 60 رشته در مراکز فنی و حرفه ای حذف شده و رشته های جدید جایگزین آن شده است.

اکبرنژاد خاطرنشان کرد: از جمله رشته های جدیدی که به زودی در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان یزد راه اندازی می شود می توان به پرورش ماهیان آکواریومی برای بانوان اشاره کرد.

نخستین آموزشگاه آزاد روباتیک در یزد راه اندازی می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود وی با اشاره به هفته ملی کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه ‌ای به بیان برنامه‌ های فنی و حرفه‌ ای استان یزد در این ایام پرداخت و گفت: در این هفته نخستین آموزشگاه آزاد رباتیک در استان یزد راه‌ اندازی می ‌شود.

مدیرکل فنی‌ و حرفه ‌ای استان یزد همچنین از بهره‌ برداری از باشگاه رفاهی و ورزشی کارمندان فنی و حرفه‌ ای استان یزد، مرکز ییلاقی ده‌ بالا، دو نمازخانه در مراکز آموزشی و ... خبر داد.

اکبرنژاد خاطرنشان کرد: در این هفته همچنین از مربیان و مدیران نمونه آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای استان یزد طی مراسمی تجلیل خواهد شد.

وی عنوان کرد: امسال همچنین پنج نفر از مدیران و مربیان استان یزد شامل یک مدیر نمونه مرکز دولتی، یک مدیر نمونه آموزشگاه آزاد و سه مربی، نمونه کشوری شناخته شده‌اند و روز سه‌‌شنبه ششم مردادماه با حضور رئیس جمهور کشورمان طی مراسمی در تهران از آنها تجلیل خواهد شد.