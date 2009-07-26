پاس قهرمان شد / مقاومت سپاسی در رده سوم

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت فوتبال همدان که با هدف گرامیداشت یاد وخاطره سرداران شهید استان همدان در هشت سال دفاع مقدس برگزار شد، با قهرمانی تیم فوتبال پاس این شهر به پایان رسید.

در سومین مسابقه این تورنمنت که بصورت دوره ای و با حضور 3 تیم د ورزشگاه قدس همدان برگزار شد، تیم فوتبال پاس موفق شد با پیروزی 2 بر صفر برابر تیم فوتبال "امریکن مینیرو" برزیل به عنوان قهرمانی دست یافت که شهباز آرگینوف(40) و مهرداد کریمیان(1+90) گل‌های شاگردان علیرضا منصوریان را به ثمر رساندند.

در پایان این مسابقات تیم "امریکن مینیرو" برزیل به عنوان دومی دست یافت و تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز در جایگاه سومی قرار گرفت. البته قرار بود در این مسابقات تیم فوتبال استقلال تهران هم حضور یابد که به دلایل مشکلات بوجود آمده از شرکت در این رقابت‌ها انصراف داد.