  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ مرداد ۱۳۸۸، ۲۱:۲۰

جام سرداران شهید استان همدان/

پاس قهرمان شد / مقاومت سپاسی در رده سوم

پاس قهرمان شد / مقاومت سپاسی در رده سوم

تیم فوتبال پاس همدان با برتری برابر تیم "امریکن مینیرو برزیل" به عنوان قهرمانی مسابقات جام سرداران شهید استان همدان دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت فوتبال همدان که با هدف گرامیداشت یاد وخاطره سرداران شهید استان همدان در هشت سال دفاع مقدس برگزار شد، با قهرمانی تیم فوتبال پاس این شهر به پایان رسید.

در سومین مسابقه این تورنمنت که بصورت دوره ای و با حضور 3 تیم د ورزشگاه قدس همدان برگزار شد، تیم فوتبال پاس موفق شد با پیروزی 2 بر صفر برابر تیم فوتبال "امریکن مینیرو" برزیل به عنوان قهرمانی دست یافت که شهباز آرگینوف(40) و مهرداد کریمیان(1+90) گل‌های شاگردان علیرضا منصوریان را به ثمر رساندند.

در پایان این مسابقات تیم "امریکن مینیرو" برزیل به عنوان دومی دست یافت و تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز در جایگاه سومی قرار گرفت. البته قرار بود در این مسابقات تیم فوتبال استقلال تهران هم حضور یابد که به دلایل مشکلات بوجود آمده از شرکت در این رقابت‌ها انصراف داد.

کد خبر 918716

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها