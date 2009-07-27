نخاله های ساختمانی سیمای مرکز مازندران را زشت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی یکشنبه شب در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: به واسطه نبود مکانی برای انباشت این نخاله ها، سطح شهر و خیابانها به محل ناهمگونی از نخاله ها مبدل شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری ساری باید نسبت به ایجاد مکانی برای انباشت نخاله ها اقدام کند تا سطح شهر ناهمگون نشود.

عضو شورای شهر ساری با اشاره به اینکه نخاله های ساختمانی به سطح رودخانه تجن در ساری ریخته می شود، تصریح کرد: جمع آوری این نخاله ها هزینه سنگینی را برای شهرداری به بار می آورد.

جمال باقری، دیگر عضو شورای شهر ساری نیز با اشاره به اینکه طرح تفضیلی شهر ساری دارای معایب و اشکالاتی است از کارشناسان شهرداری خواست تا نسبت به رفع معایب و اجرای سریع آن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه کمیته ای برای جذب سرمایه گذار در شهرداری دوره سوم ساری تشکیل شده است، افزود: متاسفانه هیچ سرمایه گذاری در دوره فعالیت شورای سوم برای توسعه شهری ساری جذب نشده است.

باقری با اشاره به وجود برخی ناکامی ها در جذب سرمایه گذار در توسعه شهری ساری افزود: سامانه حمایت از سرمایه گذار به همراه پتانسیل ها و توانمندی های مسئولان شهری برای سرمایه گذاران محقق شود.

وی با اظهار تاسف از اینکه طی دو سال گذشته هیچ اقدام توسعه ای برای مرکز استان صورت نگرفته است، خواستار حمایت بیشتر دولت برای جذب اعتبارات کشوری به مرکز مازندران شد.

باقری از مسئولان ارشد استان خواست ضمن توجه بیشتر به توسعه شهر ساری، پروژه های بزرگی برای مرکز مازندران تعریف کنند.

میرصالح صالحی نیا، نائب رئیس شورای شهر ساری نیز با اشاره به اینکه برای رفع توسعه مرکز استان باید همه اعضای شورا به اتفاق شهردار با استاندار دیدار کنیم، افزود: توسعه ساری نیازمند خرد جمعی، عزم مدیران استانی و جدیت بیشتر مدیران ملی دارد.

وی با تاکید بر اینکه اعضای شورای شهر به عنوان منتخبین مردم باید پاسخگوی مشکلات مردم باشند در عین حال گفت: متاسفانه تجمع خودروهای نیسان در ورودی شهر ساری سبب ایجاد ترافیک شدید و بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است.

صالحی نیا همچنین از عدم نظارت شهرداری ساری به واسطه کم کاری در جمع آوری دست فروشان در سطح شهر انتقاد کرد و گفت: بساط غیرقانونی دست فروشان در مقابل محل کسب تجار باعث بروز مشکلاتی برای آنان شده است.

شهر ساری مرکز مازندران حدود 500 هزار نفر جمعیت دارد.