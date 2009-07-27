ظرفیت زندان ساری کافی نیست/ 60 نفر در یک اتاق 12 نفره!

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر غفاریان یکشنبه شب در جلسه علنی شورای شهر ساری افزود: زندان ساری با قدمت بیش از 40 سال اکنون هزار نفر زندانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد زندانیان این زندان در 40 سال گذشته، 250 نفر بوده و این زندان بر اساس جمعیت آن زمان احداث شده است.

مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون فضای اتاقهای زندان ساری برای زندانیان کوچک و سخت است، تصریح کرد: ایجاد زندان جدید ساری با تعداد فعلی زندانی به 24 هزار متر مربع زمین نیاز دارد.

غفاریان با بیان اینکه انتقال زندان ساری در مصوبات سفر دولت به مازندران به تصویب رسیده است، یادآور شد: پیشرفت فیزیکی زندان جدید ساری مناسب است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در یک اتاق 12 نفره زندان ساری 60 زندانی زندگی می کنند و سرویس های بهداشتی موجود جوابگوی زندانیان نیست.

مدیرکل زندان های مازندران با بیان اینکه روند ساخت زندان جدید ساری رو به پیشرفت است، افزود: پیش بینی می شود زندان جدید ساری تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

فرامرز نقیبی، رئیس شورای اسلامی شهر ساری نیز با اشاره به همکاری شهرداری و شورای شهر برای تسریع در احداث زندان جدید ساری گفت: پیمانکاران شهرداری که برای ساخت زندان ساری انتخاب شده پیشرفت فیزیکی خوبی در ساخت داشته اند.

وی همچنین با اشاره به وجود گره های ترافیکی در سطح شهر ساری افزود: احداث کمربندی های شمالی و غربی در مرکز استان ترافیک ساری را تا چندین سال روان خواهد ساخت.

ساری مرکز مازندران حدود 500 هزار نفر جمعیت دارد.