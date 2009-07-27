270 مدرسه در حاشیه راههای مازندران ایمن سازی شد

مجید نصرالله نژاد به خبرنگار مهر در نوشهر افزود: از این تعداد 12 مدرسه حاشیه راههای استان با صرف 900 میلیون ریال در سال جاری ایمن سازی می شود.

وی اظهار داشت: نصب علائم هشدار دهنده، ایمن سازی فیزیکی محوطه مدارس، چراغهای چشمک زن، تابلوهای سه وجهی و استفاده از ابزارهای کمک آموزشی در این طرح مورد توجه قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: توزیع لوازم التحریر و بسته های حاوی پیامهای ایمنی، بروشورها، کتابهای آموزشی، آموزش به دانش آموزان از دیگر برنامه هایی است که مد نظر است.

به گفته نصرالله نژاد، ایمن سازی فیزیکی مدارس توسط نیروهای راهداری در برخی مدارس استان اجرا شد و توجه به ایمنی مدارس امری ضروری است.

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندارن بیان داشت: نیاز است برای ایمن سازی مدارس حاشیه راهها، اعتبارات مناسب تامین شود تا همه مدارس زیرپوشش این طرح قرار گیرد.

مازندارن بیش از شش هزار مدرسه دارد