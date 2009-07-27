مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی اعلام شد

مجلس کمیته ویژه برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان تشکیل داد

با 3 مدال طلا و 3 نقره؛ ایران قهرمان جام آزوماش اوکراین شد

دهمی ها نیامده، دو نفر از نهمی ها هم رفتند!

اعتماد:

در نامه میرحسین و کروبی به وزارت کشور عنوان شد؛ درخواست برگزاری یادبود جان باختگان

سونامی عزل وزیران توسط احمدی نژاد

صبح امروز با بازدید از بازداشتگاه های اوین و شهید رجایی کرج؛ درهای زندان ها به روی مجلس باز شد

خبرگزاری مهر خبر داد: علی کردان بازرس ویژه احمدی نژاد

اعتماد ملی :

بحران مالی و کارگری اقتصاد ایران را تهدید می کند؛ 150 شرکت بزرگ ایرانی در سراشیبی سقوط

نمایندگان اصولگرا در واکنش به ادامه کار دولت پس از خبر عزل وزیران اطلاعات و ارشاد؛ دولت نهم غیرقانونی است

آیت الله العظمی موسوی اردبیلی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ادامه این وضع زمینه ساز فتنه های بزرگ می شود

در اعتراض نمایندگان به وضعیت بازداشت شدگان و حوادث اخیر؛ استیضاح محصولی و الهام کلید خورد

ایران :

صندوق بین المللی پول گزارش داد؛ ایران قدرت دهم اقتصاد در حال توسعه دنیا

رئیس جمهور وزیر اطلاعات را برکنار کرد

سرپرست حج و زیارت استان تهران: تمام دارندگان فیش بانک ملت برای عمره ثبت نام کنند

روز گذشته رخ داد؛ فرود اضطراری 3 هواپیما در مهرآباد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد: تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی بازداشت های اخیرسپهرکارت وظیفه بگیران بازنشسته کشوری بی اعتبار استنخستین مدال طلای جهان برای قایقرانی ایرانآیت الله هاشمی رفسنجانی: رهبر معظم انقلاب شخصیتی نواندیش و پیشرو هستند

با عزل چند وزیر از سوی رئیس جمهور؛ آیا کابینه از اعتبار می افتد؟اعلام حمایت نمایندگان مجلس از مواضع رهبر انقلابدعوا در کابین خلبان علت سانحه ایلوشین

جمهوری اسلامی:

برکناری ناگهانی چند وزیر توسط احمدی نژاد

افشای توافقنامه سیاسی و امنیتی میان اعضای رژیم سابق بعث عراق و مقامات آمریکایی

آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با اساتید دانشگاه علم و صنعت: اگر انقلاب و نظام زیر سئوال برود اصلاح آن مشکل است

حمایت:

14 مرداد مراسم تحلیف رئیس جمهوری

رئیس جمهور: باید یک حرکت جهشی در عرصه سیاست خارجی شروع شود

وزیر کشور: دموکراسی یعنی اینکه آراء مردم از ارزش یکسانی برخوردار باشد

حزب الله:

روز گذشته و از سوی رئیس جمهور صورت گرفت: برکناری 2 وزیر

احتمال انتصاب کردان به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور

مشایی بلافاصله پست جدید گرفت

دعوا در کابین خلبان عامل سقوط بود

خبر:

عزل، عاقبت اعتراض به احمدی نژاد

مصباحی مقدم: تبعیت احمدی نژاد از ولایت فقیه مخدوش شد

اعتراض به سخنرانی های یکجانبه و تند؛ محدودیت برای سخنرانی های رئیس جمهور

خراسان:

گزارش ها از عزل وزیر اطلاعات و لغو برکناری وزیر ارشاد

آمار متفاوت مسئولان دولتی از تعداد بیکاران کشور

مجلس به فوریت طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور رای نداد

بیانیه 205 نماینده مجلس در اعلام اطاعت از مقام عظمای ولایت

دنیای اقتصاد:

وزرای اطلاعات و ارشاد برکنار شدند؛ تغییرات ناگهانی در دولت

طرح ساخت خانه های 25 متری

همزمان با اعلام علت سانحه پرواز تهران- مشهد اتفاق افتاد؛ فرود اضطراری پرواز تهران- ماهشهر

سرمایه:

دولت جای شورای پول و اعتبار برای امسال اعلا م کرد؛ سود بانکی تغییر نمی کند

ابهام در نیاز دولت نهم به رای اعتماد مجدد مجلس؛ وزیر اطلاعات دقیقه 90 عزل شد

آیت الله دستغیب و آیت الله هاشم زاده هریسی: بیانیه صادر شده بیانیه مجلس خبرگان نیست

در پی نامه دختر حجاریان؛ آیت الله موسوی اردبیلی خواستار رعایت حقوق زندانیان شد

احمدی توکلی: دولت مجبور است از مجلس رای اعتماد بگیردکردان، بازرس ویژه رئیس جمهور

کیهان:

بیانیه 205 نماینده مجلس؛ خدمت به مردم بدون ولایت پذیری ممکن نیست

با جایگزینی صنعت سی ان جی صورت گرفت؛ 3400 میلیارد تومان صرفه جویی در واردات بنزین

سنای آمریکا برای حمایت از آشوبگران 50 میلیون دلار دیگر اختصاص داد

در صورت تهاجم جدید اسرائیل؛ سید حسن نصرالله: تل آویو را موشکباران خواهیم کرد.

گسترش:

دیروز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛ ادغام وزارت های بازرگانی و صنایع و معادن تصویب شد

برای عملکرد امسال اعلام شد؛ پیش بینی سود 10 میلیارد دلاری شرکت های بورس

تصاحب جام 20 هزار دلاری؛ بسکتبال ایران، فاتح تورنمنت بین المللی تایوان شد

پس لرزه های ماجرای مشایی؛ وزیران معترض عزل می شوندتشکیل کمیته مجلس برای بررسی وضعیت دستگیرشدگانرای دیروز نمایندگان مجلس؛ رد فوریت طرح اصلاح قانون شوراها

هدف واقتصاد:

عزل و نصب رئیس جمهور در روزهای پایانی دولت نهم؛ وزرای ارشاد و اطلاعات برکنار شدند

وزیر کار: رونق مسکن مشکل بیکاری را حل می کند

وزیر نفت: قیمت گاز وارداتی از ترکمنستان نصف شد

وزیر بازرگانی خبر داد: معافیت 30 درصدی مالیاتی فروشگاه های زنجیره ای