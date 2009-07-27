واکنش عجیب مقام ارشاد به یک سوال/ طرح کتابفروشی اینترنتی ربطی به شما ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور صبح روز گذشته در حین یک مصاحبه تلفنی در پاسخ به این پرسش که "طرح کتابفروشی اینترنتی کشور که هم اکنون در مرکز متبوع شما در دست بررسی است در چه مرحله‌ای است؟" تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که: " این موضوع ارتباطی به شما ندارد. شما مگر مسئول این طرح هستید؟ "

وی با خطاب قرار دادن خبرنگار مهر ادامه داد: " طرح کتابفروشی اینترنتی ارتباطی به شما ندارد. خودشان بیایند بپرسند که چه شده است"!

پس از این مکالمه کوتاه این مقام مسئول با ذکر این جمله که "من در جلسه‌ام" گوشی تلفن را قطع کرد.

طرح کتابفروشی اینترنتی اواخر سال گذشته توسط شرکت وب گستر هوشیار به وزارت ارشاد ارائه شد و پس از چندی در دستور کار معاونت فرهنگی این وزارتخانه قرار گرفت و اجرای آن مورد تاکید مسئولان مربوطه واقع شد. سپس دستور‌العملهای لازم برای اجرای آن، تدوین و شکل اجرای آن مشخص شد و بخشهای مختلف کار در نرم‌افزار مربوطه تعبیه و پیش بینی شد.

ارائه یک صفحه اینترنتی و نرم‌افزار فرشگاه اینترنتی به ناشران کشور، آموزش روش‌های تبلیغی در فروش کتاب و پشتیبانی الکترونیکی از این کار از جمله اهداف این طرح است که مجری طرح موظف به اجرای آن در چارچوب ضوابط قانونی از قبیل آئین‌نامه ساماندهی پایگاههای الکترونیکی و سایتهای اینترنتی و دستور‌العمل ضوابط نشر کتاب و عرضه آن صرفاً با مجوز نشر است.

این طرح در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و کاملاً توسط بخش خصوصی جرا می‌ِشود. نهاد ناظر دولتی بر اجرای این طرح معاونت فرهنگی وزارت ارشاد است. تا کنون نیز بیش از 200 ناشر در این طرح که قرار است از چند وقت دیگر آغاز به کار کند ثبت نام کرده‌اند.