به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در 30 قسمت 50 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیداسماعیل ابراهیمیان به صورت زنده تهیه می‌شود. برنامه "ماه من سلام" تلاش دارد مهمانان برنامه را که از اقشار مختلف علمی، فرهنگی و هنری جامعه هستند همراه با مادران یا همسرانشان دعوت و با آنها گفتگو کند.

مجریان این برنامه کاردان و مدرس هستند. همچنین با همکاری لقمان خالدی، صادق داوری‌فر و فرشید فرجی میان برنامه‌های نمایشی و مستند جذابی تولید شده که در این برنامه پخش می‌شود. کارشناس مذهبی برنامه حجت الاسلام و المسلمین سرلک است.

عبدالجبار کاکایی ترانه سرای تیتراژ، شاهرخ جعفری سازنده دکور و یدالله گودرزی و شهرام شکیبا نویسندگان "ماه من سلام" هستند.