تاثیر مسائل پس از انتخابات در ادامه "قطار 57"

رضا رئیسی نویسنده این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند ادامه نگارش رمان دنباله دار "قطار 57" گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده بعد از انتخابات این رمان قطعاً با تغییراتی همراه خواهد شد و باعث می شود که من مقداری روی مسیر داستانم تجدید نظر کنم.

وی درباره روند نگارش این کتاب افزود: این کتاب از لحاظ زمانی تحولات سیاسی ایران از دهه 60 تا دهه 80 را شامل می‌شود که در بخشی از آن من به قسمتی که تا پایان قطعنامه 598 میان ایران و عراق (پایان جنگ 8 ساله) است به صورت مشروح پرداخته‌ام. تا الان هم مجموعاً 30 درصد از کار جلد دوم را پیش برده‌ام.

این نویسنده در پاسخ به این سوال که "آیا تحولات سیاسی اخیر بعد از انتخابات در روند نوشتن این رمان تاثیری خواهد داشت یا خیر؟" گفت: قطعاً! شاید حتی سرنوشت بعضی شخصیتهایی که من در رمان داشتم جور دیگری رقم بخورد و به طور طبیعی سرنوشتشان تغییر می‌کند.

رئیسی در توضیح این نکته گفت: یکسری از شخصیتهای "قطار 57" الان هم زنده مانده‌اند که سرنوشتشان دنبال می‌شود اما بعضی در سالهای بعد از جنگ دچار تحولاتی شدند که سرنوشت آنها هم تا شرایط حاضر دنبال می‌شود. همانطور که گفتم اتفاقات اخیر اسکلت کلی و طرح اصلی "قطار 57" را دچار تغییراتی اساسی کرد که ممکن است در همان 30 درصدی که پیش رفته بی‌تاثیر نباشد.

وی در عین حال گفت: البته با توجه به اینکه هر اتفاقی که می‌افتد برای تحلیل آن و نوشتن درباره‌اش باید مشمول گذر زمان شود باید منتظر ماند تا گرد و خاکها بخوابد و ما بتوانیم از آنها گذر کنیم و به تحلیلشان برسیم. در هر حال من که هم تحولات سال 57 و همچنین تحولات روزهای اخیر را دیده‌ام معتقدم باید زمانی سپری شود و سعی می‌کنم اسکلت کار را به گونه‌ای ببندم که نگارش ادامه رمان برایم راحت‌تر شود.

"قطار 57" نگاهی داستانگونه به جزئیات اجتماعی سالهای پایانی دهه 50 ایران دارد. داستان این رمان از یکی از جلسات زیر زمینی گروههای چپ (توده‌ای) آغاز و با حمله‌ ساواک و دستگیری انقلابیها و وقوع انقلاب و جریانهای آن ادامه می‌یابد. رئیسی در فصلهای مختلف این رمان به بررسی وضعیت قشرهای مختلف در آن ایام پرداخته است.