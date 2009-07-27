من و اوباما به موفقیت گفتگوهای مستقیم با ایران ایمان داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، هیلاری کلینتون که با شبکه تلویزیونی ان. بی. سی گفتگو می کرد، افزود: باب گفتگوها با ایران و همکاری با این کشور در خصوص مسائل هسته ای همچنان باز است.

این مقام آمریکایی در عین حال یاد آور شد: اگر ایران آنچه را که اجماع جهانی حکم می کند بپذیرد، کارهای زیادی وجود دارد که ما می توانیم انجام دهیم.

وی در عین حال در ادامه مدعی شد که کشورش ایران هسته ای را تحمل نخواهد کرد و تمامی تلاش خود را برای ممانعت از دستیابی ایران به این هدف بکار خواهد گرفت.

وی ایران را متهم کرد که به دنبال تسلیحات اتمی است.

به ادعای او تهران بر آن است تا با دستیابی به این تسلیحات از آن به عنوان ابزاری برای تحمیل قدرت خود بر منطقه استفاده کند.

وی در ادامه بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مدعی شد: "آنچه ما می خواهیم انجام دهیم ارسال پیام به کسانی است که تصمیمات را در ایران می گیرند؛ پیام اینکه اگر شما به دنبال تسلیحات هسته ای برای تحمیل خود هستید، ما اجازه نخواهیم داد تا چنین مسئله ای رخ دهد.