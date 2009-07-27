هر دقیقه عملیات آتش نشانی در تهران دهها میلیون تومان هزینه دارد

داود براتی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد : هزینه عملیاتهای مختلف مانند همه نقاط جهان در شهر تهران متفاوت است و به ازای تعداد نیرویی که در آن عملیات به کار گرفته می شود، مدت زمان انجام عملیات و محل حادثه نسبت به ایستگاه آتش نشانی هزینه ها متغیر است.

این آتش نشان با ابراز تاسف از عدم توجه به هزینه سنگینی که این عملیاتها بر شهروندان وارد می کند، گفت : البته خیلی از هزینه های این عملیاتها محسوس و مستقیم نیست و با ارزیابی دقیق می توان میزان واقعی آن را محاسبه کرد، به دلیل وجود همین هزینه های سنگین در مدیریت شهری نیز، جوامع پیشرفته و موفق روال کار خود را براین منوال گذاشته اند که عملیاتها را کاهش داده و به جای آن آموزش پیشگیری را توسعه دهند.

وی افزود : در این نوع مدیریت نیروها بیش از آنکه مترصد اجرای عملیات باشند درگیر کنترلها، نظارتها و ایمن سازی هستند و این اصل مهم و اساسی در سازمان ما نیز مطرح است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران تلاش کرده با توسعه ایستگاههای خود برای کاهش هزینه عملیاتها، فاصله ها را کم کرده و خدمات خود را افزایش دهد. داود براتی

معاون پیشگیری و حفاظت سازمان آتش نشانی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای توسعه برنامه های آموزشی تصریح کرد : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نیز در همین راستا تلاش کرده با توسعه ایستگاههای خود برای کاهش هزینه عملیاتها، فاصله ها را کاهش داده و خدمات خود را افزایش دهد.

براتی در ادامه با تاکید بر برنامه های مبتنی بر پیشگیری و آموزش ایمنی گفت : ما با خدماتی که به دیگر سازمانها و نهادها ارائه می دهیم تلاش می کنیم به سطح خوبی از ایمنی و پیشگیری در محیط شهری برسیم تا هزینه های عملیاتی خود و دیگر دستگاههایی که در هر حادثه متحمل هزینه می شوند مانند پلیس، اورژانس، بیمارستان، خانواده ها، بیمه و ... را کاهش دهیم.

وی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بدون تردید رسیدن به نقطه مطلوب به لحاظ ایمنی به تنهایی از عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران بر نمی آید افزود : ما در حال تلاش برای توسعه کار خود هستیم ولی انجام آن به تنهایی سخت و غیر ممکن است هر چند که تا کنون هم به نتایج بسیار خوبی رسیده ایم ولی همچنان با شرایط مطلوب و ایده ال فاصله زیادی داریم.

داود براتی تاکید کرد : رسیدن به سطح مناسب ایمنی در کلانشهری مثل تهران تنها با همکاری رسانه ها از یک سو و وجود یک مدیریت جامع و یکپارچه از سویی دیگر امکان پذیر است تا در این صورت با رفع کمبودها، فراهم آوردن زیرساختها، بهبود قوانین و مقررات و داشتن همکاری و تعامل به این مهم دست پیدا کنیم.