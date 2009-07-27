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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۸:۳۷

واکنش صفار هرندی به لغو حکم/

همین که سرباز کوچک ولایت باشم راضی ام/ دیگر وزیر دولت نهم نیستم

همین که سرباز کوچک ولایت باشم راضی ام/ دیگر وزیر دولت نهم نیستم

پس از لغو برکناری محمد حسین صفار هرندی وزیر سابق ارشاد توسط احمدی نژاد که به خاطر اعتراض صفار هرندی به تعلل رئیس جمهور در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب صورت گرفته بود وی با ارسال نامه ای به احمدی نژاد اعلام استعفا و کناره گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در متن استعفانامه محمد حسین صفار هرندی آمده است : بسم‌الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس‌جمهور - با سلام در پی ابلاغ شفاهی حکم جنابعالی مبنی بر برکناری اینجانب و معرفی سرپرست وزارتخانه که خبر آن روی شبکه ویژه خبری دولت و دیگر سایتهای اطلاع‌رسانی منعکس شد، خرسند شدم که شانه‌های ضعیفم از زیر بار مسئولیت سنگین این امانت بزرگ رها شده است، اما گویا محظور از نصاب افتادن دولت، موجب توقف این حکم گردید.

وی افزوده است: اکنون با تأسف از قضایای اخیر که موجب وهن دولت محترم شد، بی‌اعتنا به اخبار حاشیه‌ای، ابلاغ نخست را جدی گرفته و خود را فارغ از مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دانم و از فردا در وزارتخانه حضور نخواهم یافت. با این همه در برابر این تقدیر که در هشت روز باقیمانده از عمر دولت نهم، از نام و آبروی این بنده کوچک خدا و سرباز ولایت امر،‌ به قدر یک "عدد " بهره گرفته شود،‌ تسلیم و راضی‌ام.

یادآوری می شود صفار هرندی همچنین در انتقاد از عدم اجرای دستور رهبر انقلاب در خصوص لغو حکم مشایی ضمن اعتراض به اینکه "بسیاری برای امر ولایت جان می دهند ولی برخی از خواسته کوچک خود نمی گذرند" یادآور شده بود که ادعای ارتباط مستقیم افراد با حضرت صاحب الزمان (عج) پذیرفتنی نیست.

کد مطلب 918759

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