تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه پنجم مرداد سال 1388 هجری شمسی مصادف است با چهارم شعبان سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم ژوئیه سال 2009 میلادی.

- دومین روز از سیزدهمین دوره مسابقات شنا قهرمانی بزرگسالان جهان امروز با حضور 2600 شناگر از 186 کشور جهان در رم ایتالیا پیگیری می شود.

- رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا امروز در هند پیگیری می شود.