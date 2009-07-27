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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۸:۵۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری روز دوم از سیزدهمین دوره مسابقات شنا قهرمانی بزرگسالان جهان و همچنین پیگیری مسابقات هندبال نوجوانان جهان از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه پنجم مرداد سال 1388 هجری شمسی مصادف است با چهارم شعبان سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم ژوئیه سال 2009 میلادی.

- دومین روز از سیزدهمین دوره مسابقات شنا قهرمانی بزرگسالان جهان امروز با حضور 2600 شناگر از 186 کشور جهان در رم ایتالیا پیگیری می شود.

- رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا امروز در هند پیگیری می شود.

- تیم هندبال نوجوانان ایران با قرار گرفتن در رتبه سوم گروه برای کسب مقام نهم تا دوازدهمی امروز ساعت 30/18 به وقت محلی با تیم سوم گروه چهارم یعنی آرژانتین رو به رو خواهد شد.
کد مطلب 918762

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