تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه پنجم مرداد سال 1388 هجری شمسی مصادف است با چهارم شعبان سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم ژوئیه سال 2009 میلادی.
- دومین روز از سیزدهمین دوره مسابقات شنا قهرمانی بزرگسالان جهان امروز با حضور 2600 شناگر از 186 کشور جهان در رم ایتالیا پیگیری می شود.
- رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی آسیا امروز در هند پیگیری می شود.
- تیم هندبال نوجوانان ایران با قرار گرفتن در رتبه سوم گروه برای کسب مقام نهم تا دوازدهمی امروز ساعت 30/18 به وقت محلی با تیم سوم گروه چهارم یعنی آرژانتین رو به رو خواهد شد.
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