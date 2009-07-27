خطرناک خواندن ایران نتیجه تفکر نادرست کلینتون است

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در تحلیلی درباره سخنان وزیر امور خارجه آمریکا در ارتباط با چتر دفاعی آمریکا که در شماره هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسیده بود، می نویسد: سخنان کلینتون ناشی از یک تفکر نادرست درباره برنامه هسته ای ایران است.

واشنگتن پست در ادامه تحلیل خود از سخنان هیلاری کلینتون به مطلب نیویورک تایمز در این باره اشاره می کند که نوشته بود : در حقیقت کلینتون درک درستی از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران ندارد و در سخنرانی هفته گذشته خود در تایلند خواست به ایران بفهماند که حمله به همپیمانان آمریکا حمله به واشنگتن است و در برابر تهدیدهای خارجی عکس العمل مناسبی را نشان می دهد.

واشنگتن پست در ادامه تحلیل خود در تایید اشتباه بودن سخنان کلینتون نوشت : ایالات متحده حمایت خود را از همپیمانان عربی در خلیج فارس به صورت قطعی اعلام نکرده است. این درحالی است که طی دوره دوم ریاست جمهوری جرج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا درباره گسترش طرح چتر دفاعی آمریکا با مقامهای بلندپایه عربستان سعودی، مصر، ترکیه و دیگر قدرتهای منطقه مذاکره کرد.

همچنین سیاستمداران رژیم اسرائیل سخنان کلینتون در تایلند را نشان دهنده ضعف موضع آمریکا در قبال ایران قلمداد کردند.

یک مقام رژیم اسرائیل همچنین در گفتگو با واشنگتن پست مدعی شد: باراک اوباما تصور می کند که ایران در حال گسترش تسلیحات هسته ای خود است و رئیس جمهوری آمریکا نمی پذیرد که ایران توانایی ساخت بمب را به دست آورد.

کلینتون هفته گذشته در تایلند مدعی شد: ایران تصور می کند که می تواند با غنی سازی اورانیوم از کشورهای خلیج فارس حمایت کند، اما ایران فراموش کرده است که تنها قدرت مطلق در منطقه ما هستیم.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در آوریل سال 2008 و در راستای مناظره انتخاباتی خود با اوباما گفت : ما باید به دنبال ایجاد چتر بازدارنده ای باشیم که فراتر از اسرائیل را تحت پوشش خود قرار دهد.

وی مدعی شد: این مسئله را برای ایرانیان روشن می کنم که هرگونه حمله به اسرائیل با اقدامات تلافی جویانه گسترده ای از سوی آمریکا همراه خواهد شد.

کلینتون که هفته گذشته برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو مجمع آ سه آن به تایلند سفر کرده بود از آمادگی کشورش برای ایجاد سپر دفاع موشکی برای همپیمانانش در شرق آسیا خبر داد.

کلینتون در عین حال در ادامه تلاشهای دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خطرناک جلوه دادن فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران در نگاه کشورهای آسیای شرقی اطمینان داده که کشورش آمادگی همکاری با آنان در زمینه دفاعی را دارد. وی با پرده برداشتن از سناریوی جدید آمریکا در این منطقه از "چتر دفاعی" واشنگتن برای همپیمانانش خبر داده که نسخه آسیایی همان طرح "سپر دفاع موشکی" در اروپا است.